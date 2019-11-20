НЛМК Live

56 минут назад

NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019

173
#онлайн-продажи #
1
NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019

Конкурс проводится при поддержке Российского Союза поставщиков металлопродукции и журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Группа НЛМК стала лауреатом 15-го ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект России 2019», который прошел в рамках 25-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2019. В номинации «E-commerce» жюри конкурса назвало победителем интернет-магазин НЛМК.

Конкурс проводится при поддержке Российского Союза поставщиков металлопродукции и журнала «Металлоснабжение и сбыт». Он помогает выявлять лучшие интернет-решения, которые создают новые коммуникации между покупателями и продавцами черных и цветных металлов.

Торговая онлайн-площадка НЛМК для компаний малого и среднего бизнеса открылась весной 2018 года. Это полноценная онлайн-система самообслуживания, которая позволяет оформлять заказы на продукцию малыми объемами и без необходимости дополнительных процессов вне системы. В интернет-магазине клиенты смогут заказать свыше 17 тыс. наименований металлопродукции, включая сортовой прокат, плоский прокат и метизы. Сервис дает возможность подбирать продукцию по техническим характеристикам и приобретать металл с собственных складов. Интернет-магазин имеет понятный и удобный интерфейс, который позволяет максимально легко и быстро сформировать заявку на продукцию в различных форматах — по весу или по количеству единиц, а также выбрать условия поставки.

Для продвижения интернет-магазина НЛМК была снята серия роликов «Покупать металл просто!». Они получили награды за «Лучшую режиссуру» и «Лучшую дикторскую работу» на конкурсе корпоративной видеопродукции в металлургической отрасли «Metal-Vision’2019». Ролики направлены на расширение аудитории покупателей интернет-магазина и показывают, что теперь благодаря удобному сервису покупка металла больше не требует специальных навыков и легко доступна любому человеку, сообщает публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»

(ПАО «НЛМК»)


173
#онлайн-продажи #
1

Еще в рубрике

Проект НЛМК по производству металлургических брикетов получил золотую медаль Металл-Экспо 2019
#Металл-Экспо 2019
Проект НЛМК по производству металлургических брикетов получил золотую медаль Металл-Экспо 2019

сегодня, 10:52

НЛМК Live
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие
#доменное производство
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие

08.11.2019 13:29

НЛМК Live
«Липецкая область и НЛМК — неразделимые понятия»
#юбилейная плавка
«Липецкая область и НЛМК — неразделимые понятия»

07.11.2019 14:12

НЛМК Live
Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК
#Корпоративный университет
Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК

07.11.2019 13:50

НЛМК Live
Вячеслав Воротников: «Амбициозные задачи всегда были по плечу новолипчанам»
#НЛМК
Вячеслав Воротников: «Амбициозные задачи всегда были по плечу новолипчанам»

07.11.2019 08:00

НЛМК Live
Экскурсии на НЛМК для липчан и гостей города
#экскурсия
Экскурсии на НЛМК для липчан и гостей города

06.11.2019 09:42

НЛМК Live