Главу сельсовета оштрафовали на 130 000 рублей за справку

Чиновник свою вину не признал.

Липецкий районный суд оштрафовал на 130 000 рублей главу сельского поселения Каликинский сельсовет Добровского района Николая Глотова. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий, по ч.2 ст. 286 УК РФ, за эпизод махинаций с землей.



Как сообщается в документах суда, Николай Глотов без законных оснований по просьбе гражданина выдал подложную справку из похозяйственной книги о том, что за ним числится земельный участок в 1 000 квадратных метров. Со слов обратившегося в сельсовет мужчины, он на протяжении 15-20 лет пользовался как дачник участком в Добровском районе, но оформить участок у него не получалось, в связи с чем попросил выдать документ, на основании которого мог бы оформить участок. Глотов и специалист администрации стали смотреть похозяйственные книги, но там сведения о наличии у мужчины земельного участка на праве постоянного пользования отсутствовали. Сведения о земле и мужчине нашли только в «книге дачников», согласно которой, в пользовании у него находился земельный участок площадью 1000 кв.м. На этом основании и была выдана выписка. Таким образом чиновник наделил местного жителя правом постоянного пользования землей и создал для него условия для дальнейшего оформления земельного участка в собственность, что относилось к исключительной компетенции администрации Добровского муниципального района Липецкой области. Местный житель этим и занялся, то есть оформил право собственности на землю рыночной стоимостью 86 378 рублей.



Николай Глотов в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. Он не оспаривал факт выдачи выписок из похозяйственной книги и стоимость земельного участка. Николай Глотов рассказал суду, как все происходило. В похозяйственных книгах отражаются граждане, которые имеют недвижимость и проживают на территории сельсовета. В связи с пробелом в законодательстве, для организации порядка и учета граждан, которые имеют недвижимость, но не проживают на территории Каликинского сельсовета, в администрации была заведена специальная книга, так называемая «книга дачников». Это тоже похозяйственная книга. В данную книгу, кроме дачников, также вписывались и наследники, которые не были зарегистрированы на территории сельского поселения. Эта книга отличалась тем, что в ней вписывалось только одно лицо, которое владело недвижимостью. При обращении гражданина в сельсовет за выдачей выписки из похозяйственной книги, они смотрели какие у гражданина есть документы и смотрели похозяйственные книги. Сверка выписки с похозяйственной книгой проводилась не всегда, выписки перепроверялись примерно в 50%, так как работа была построена на доверии. На земельном участке, по которому была выдана выписка был какой-то домик, по-видимому, какие-то родственники получившего землю имели недвижимость и разговаривали с бывшим главой администрации сельского поселения по вопросу выделения участка. Николай Глотов указал, что не согласен с квалификацией его действий и полагал, что его действия должны быть квалифицированы как халатность. Суд эту позицию отклонил и указал, что обращение к ненормативной «книге дачников» за сведениями и оформление по ней выписок — нарушение: в силу норм законодательства основанием для выдачи выписки из похозяйственной книги может быть только запись, имеющаяся исключительно в соответствующей похозяйственной книге.



«Вышеуказанные действия Глотова повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц на равный доступ к приобретению земельного участка площадью 1000 кв.м в собственность, а также привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в выбытии земельного участка указанной площадью, стоимостью 86378 рублей 57 копеек из распоряжения администрации Добровского муниципального района Липецкой области», указано в приговоре суда.