В Грязях откроют бюст кавалеру ордена Мужества

Роман Пахомов погиб в Аргунском ущелье.

На 26 ноября запланировано открытию памятника бойцу 6-й роты Псковской дивизии, кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Роману Пахомову. Бюст установят на Красной площади, сообщает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».



Роман Пахомов родился в Данкове. Окончил школу №53 в Грязях (сейчас - МБОУ СШ №9), где в его память установлена мемориальная доска. Службу проходил в войсковой части 74268 в должности гранатометчика. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).



Роман похоронен в Грязях. Его именем названы улицы в городе Грязи и городе Данкове Липецкой области.