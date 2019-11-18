Общество

сегодня, 10:26

В Грязях откроют бюст кавалеру ордена Мужества

546
#Роман Пахомов
1
В Грязях откроют бюст кавалеру ордена Мужества

Роман Пахомов погиб в Аргунском ущелье.

На 26 ноября запланировано открытию памятника бойцу 6-й роты Псковской дивизии, кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Роману Пахомову. Бюст установят на Красной площади, сообщает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Роман Пахомов родился в Данкове. Окончил школу №53 в Грязях (сейчас - МБОУ СШ №9), где в его память установлена мемориальная доска. Службу проходил в войсковой части 74268 в должности гранатометчика. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

Роман похоронен в Грязях. Его именем названы улицы в городе Грязи и городе Данкове Липецкой области.
546
#Роман Пахомов
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По улице Ворошилова открыли движение
#благоустройство #дороги
9
По улице Ворошилова открыли движение

сегодня, 10:44

Общество
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских
#угон #погоня
7
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских

сегодня, 10:35

Общество
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги
#алкоголь #штраф #торговля
1
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги

сегодня, 10:06

Общество
Здание усадьбы князя Андрея Романова в Воловском районе признали объектом культурного наследия
#объекты культурного наследия
2
Здание усадьбы князя Андрея Романова в Воловском районе признали объектом культурного наследия

сегодня, 10:05

Общество
Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту
#Алексей Востриков
47
Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту

сегодня, 10:00

Общество
Ночной дровосек попал на видео
#дерево
11
Ночной дровосек попал на видео

сегодня, 09:35

Общество