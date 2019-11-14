Липчанин похитил в магазине бутылку дорогого коньяка

В отдел полиции обратился представитель организации с заявлением о том, что 6 ноября в дневное время неизвестный из торгового зала сетевого магазина по ул.Стаханова открыто похитил коньяк стоимостью 7800 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 21-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 7 УМВД России по Липецку.