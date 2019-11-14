Происшествия

сегодня, 08:40

Липчанин похитил в магазине бутылку дорогого коньяка

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#кража
Липчанин похитил в магазине бутылку дорогого коньяка
В отдел полиции обратился представитель организации с заявлением о том, что 6 ноября в дневное время неизвестный из торгового зала сетевого магазина по ул.Стаханова открыто похитил коньяк стоимостью 7800 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 21-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 7 УМВД России по Липецку.
2 531
#кража

Комментарии (2)

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В гавномагазинах

36 минут назад
Нет КОНЬЯКА а обычное пойло
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Ч

52 минуты назад
На Дальнем Востоке воруют сотнями миллионов и , не первый раз ...Президент сказал ....
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