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48 минут назад
Липецкая вечЁрка: поимка педофила, земля под мечеть и страсти на Соборной
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 11 ноября.
Чаще всего липчане сегодня интересовались поимкой педофила. Молодой человек признался в том, что с грязными мыслями приставал к внуку соседки по дому в 15 микрорайоне. Более подробно в сообщении «Испытываю болезненное влечение к лицам мужского пола».
Более двух сотен комментариев оставлено к новости о том, что липчане обсудят выделение земли под мечеть. Комиссия по землепользованию и застройке Липецка приглашает горожан на заседание публичных слушаний, посвященных предоставлению земельных участков под строительство новых и реконструкцию существующих зданий. Так, на улице Космодемьянской, в районе дома №222, хотят выделить землю под строительство мечети.
Тему строительства продолжает сообщение «Район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек». Сейчас там — на пяточке между улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним — стоят общежития, частные дома и «хрущевки». Градостроители считают, что квартал можно реанимировать и сделать из него конфетку — с невысокими домами, нормальными дорогами, школой и даже музеем.
Сегодня липчане обошли внимание тему политики. Читатели высказали множество мнений по поводу того, Олег Королев и Андрей Козодеров желают видеть Путина бессрочным президентом. Именно такая весточка пришла из Москвы. Тем временем на Соборной площади горят нешуточные страсти. Сегодня на защиту памятника Ленину от переезда в лес к ДК «Городской» вышел первый несогласный.
Более двух сотен комментариев оставлено к новости о том, что липчане обсудят выделение земли под мечеть. Комиссия по землепользованию и застройке Липецка приглашает горожан на заседание публичных слушаний, посвященных предоставлению земельных участков под строительство новых и реконструкцию существующих зданий. Так, на улице Космодемьянской, в районе дома №222, хотят выделить землю под строительство мечети.
Тему строительства продолжает сообщение «Район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек». Сейчас там — на пяточке между улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним — стоят общежития, частные дома и «хрущевки». Градостроители считают, что квартал можно реанимировать и сделать из него конфетку — с невысокими домами, нормальными дорогами, школой и даже музеем.
Сегодня липчане обошли внимание тему политики. Читатели высказали множество мнений по поводу того, Олег Королев и Андрей Козодеров желают видеть Путина бессрочным президентом. Именно такая весточка пришла из Москвы. Тем временем на Соборной площади горят нешуточные страсти. Сегодня на защиту памятника Ленину от переезда в лес к ДК «Городской» вышел первый несогласный.
538