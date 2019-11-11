Общество

15 минут назад

Липчане обсудят выделение земли под мечеть

1 258
#строительство
Липчане обсудят выделение земли под мечеть

Религиозное сооружение хотят построить на улице Космодемьянской.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка приглашает горожан на заседание публичных слушаний, посвященных предоставлению земельных участков под строительство новых и реконструкцию существующих зданий. Заседание запланировано на 14 ноября.

В перечне вопросов 23 пункта, большая часть из которых касается выделения земель под частные дома и огороды. Но более трети вопросов затрагивают проекты социальной направленности. Так, на улице Космодемьянской, в районе дома №222, хотят выделить землю под строительство мечети. На улице Доватора планируют узаконить гостевой дом, а на улице Полиграфической — поставить точку с долгостроем, зданием спортивного центра. На площади Мира планируют выделить участок для спортивной инфраструктуры, на улице Катукова — для открытой стоянки. Кроме того, в СНТ «Мечта» хотят построить многоуровневую парковку. В центре Липецка планируют реконструировать в жилую многоэтажку здание магазина с кафе (улица Октябрьская), а на площади Революции — сделать из остановки кафе.

Предложения и замечания по проекту решения можно подавать до 20 ноября — письменно на адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес mail@depgrad48.ru.
1 258
#строительство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вервольф

1 минуту назад
А что тут забыли басурмане вонючие?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке защитят памятник Ленину
#памятник Ленину
11
В Липецке защитят памятник Ленину

48 минут назад

Общество
Липчане в лидерах по уровню доверия Путину
#доверие Путину #рейтинг
361
Липчане в лидерах по уровню доверия Путину

вчера, 20:38

Общество
Мусорная тема про автохамов
#Автохамы #уважение #вывоз мусора
106
Мусорная тема про автохамов

вчера, 11:15

Общество
Жильцы пятиэтажки с провисшими плитами потребовали признать их дом аварийным
#аварийное жилье
278
Жильцы пятиэтажки с провисшими плитами потребовали признать их дом аварийным

09.11.2019 15:58

Общество
А знаете ли вы, что сын Сталина провел медовый месяц в Липецке и гонял по Ельцу на мотоцикле?
#знаете ли вы #краеведение
128
А знаете ли вы, что сын Сталина провел медовый месяц в Липецке и гонял по Ельцу на мотоцикле?

09.11.2019 15:19

Общество
Липчанка стала народным секс-символом
#конкурс #голосование
180
Липчанка стала народным секс-символом

09.11.2019 12:32

Общество