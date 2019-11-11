Общество
15 минут назад
Липчане обсудят выделение земли под мечеть
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Религиозное сооружение хотят построить на улице Космодемьянской.
Комиссия по землепользованию и застройке Липецка приглашает горожан на заседание публичных слушаний, посвященных предоставлению земельных участков под строительство новых и реконструкцию существующих зданий. Заседание запланировано на 14 ноября.
В перечне вопросов 23 пункта, большая часть из которых касается выделения земель под частные дома и огороды. Но более трети вопросов затрагивают проекты социальной направленности. Так, на улице Космодемьянской, в районе дома №222, хотят выделить землю под строительство мечети. На улице Доватора планируют узаконить гостевой дом, а на улице Полиграфической — поставить точку с долгостроем, зданием спортивного центра. На площади Мира планируют выделить участок для спортивной инфраструктуры, на улице Катукова — для открытой стоянки. Кроме того, в СНТ «Мечта» хотят построить многоуровневую парковку. В центре Липецка планируют реконструировать в жилую многоэтажку здание магазина с кафе (улица Октябрьская), а на площади Революции — сделать из остановки кафе.
Предложения и замечания по проекту решения можно подавать до 20 ноября — письменно на адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес mail@depgrad48.ru.
В перечне вопросов 23 пункта, большая часть из которых касается выделения земель под частные дома и огороды. Но более трети вопросов затрагивают проекты социальной направленности. Так, на улице Космодемьянской, в районе дома №222, хотят выделить землю под строительство мечети. На улице Доватора планируют узаконить гостевой дом, а на улице Полиграфической — поставить точку с долгостроем, зданием спортивного центра. На площади Мира планируют выделить участок для спортивной инфраструктуры, на улице Катукова — для открытой стоянки. Кроме того, в СНТ «Мечта» хотят построить многоуровневую парковку. В центре Липецка планируют реконструировать в жилую многоэтажку здание магазина с кафе (улица Октябрьская), а на площади Революции — сделать из остановки кафе.
Предложения и замечания по проекту решения можно подавать до 20 ноября — письменно на адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронный адрес mail@depgrad48.ru.
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Вервольф