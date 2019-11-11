Общество
56 минут назад
Защитник памятника Ленина проводит пикет в Липецке
17 588
В Липецке на площади Ленина проходит одиночный пикет
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Мужчина, член движения "Суть времени" вышел на площадь, чтобы выразить протест по поводу возможного переноса памятника Ленину в район ЛТЗ
Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.
"Суть времени" обратилась к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину с письмом: «Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации»
Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.
"Суть времени" обратилась к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину с письмом: «Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации»
17 588
Чиполлино
&
Идиот -это ты.
Мерри Пейсон
Мерри Пейсон
Дохтур
Не верю
Это же
Гога
Мерри Пейсон