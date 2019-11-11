Общество

56 минут назад

Защитник памятника Ленина проводит пикет в Липецке

17 588
#памятник Ленину
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Защитник памятника Ленина проводит пикет в Липецке

В Липецке на площади Ленина проходит одиночный пикет

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Мужчина, член движения "Суть времени" вышел на площадь, чтобы выразить протест по поводу возможного переноса памятника Ленину в район ЛТЗ

Напомним, что администрация Липецка объявила конкурс на благоустройство этой официальной площади города, желая снизить градус помпезности, заложенный а архитектурный облик этого общественного пространства во времена СССР. По условия конкурса памятник Ленину может переехать отсюда в лесополосу за ДК «Городской» поселка ЛТЗ, где глава Липецка Евгения Уваркина собирается сделать музей советской эпохи. Против такого плана уже выступил обком КПРФ и представляющие его в областном Совете депутаты.

"Суть времени" обратилась к главам региона и города Игорю Артамонову и Евгении Уваркиной, прокурору области Константину Кожевникову, спикеру областного Совета Павлу Путилину с письмом: «Требуем сохранить исторический вид площади Соборная-Ленина. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой. Власть или отдельные статусные лица не наделены исключительным правом «судить» то, что сделано несколько десятилетий назад, и посягать на историко-культурное достоинство нашего народа. На Украине тоже начали со сносов памятников Ленину, что в итоге привело к ее развалу. «Ленинопад» в современной России приведет к полному краху государства, призывы же к отказу от советской истории - к расколу общества, которое в подавляющем своем большинстве отвергает идею «десоветизации»
17 588
#памятник Ленину
2

Комментарии (17)

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Чиполлино

2 минуты назад
Предлагаю отослать идиотов по месту рождения: лысого барыгу в Будёновск, а тупорылую Уваркину в Магадан. Можно и референдум провести.
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&

3 минуты назад
Пока живо поколение для которых это значимый персонаж, то пусть стоИт там, где стоИт!
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Идиот -это ты.

4 минуты назад
Мерри Пейсон, Дырявое чмо, который украл чужой ник. А на референдум надо вынести вопрос-ОБ ОТМЕНЕ АНТИНАРОДНОЙ ПУКИНСКОЙ РЕФОРМЫ.
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Мерри Пейсон

7 минут назад
Кто за то чтобы в центе города продолжал стоять памятник человеку развязавшиму братоубийственую войну? Идиоты есть?
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Мерри Пейсон

16 минут назад
На референдум вопрос о переносе истукана надо вынести. Многие не желают видеть это чучело в центре города.
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Дохтур

16 минут назад
В Плеханово его отправьте на обследование. Такую чушь нести может только глубоко больной человек.
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Не верю

17 минут назад
то, что липчане проголосовали за памятник советской эпохи где-то в еб.нях. Кто туда будет ездить? Рассматривал все три проекта, На Тракторном самый не интересный проект. Да ктому же туда не удобно добираться. Самый интересный это в районе Быханова сада. И район удобный. Уваркина накрутила голосование
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Это же

18 минут назад
Маразматик старый из секты Пургиняна.
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Гога

18 минут назад
Правильная мысль перенести Ленина на ЛТЗ, к пралетариату поближе, нех ему с единоросамии тусить
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Мерри Пейсон

21 минуту назад
Это ж Перри Мейсон!:)))))
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