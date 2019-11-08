В мире
5 минут назад
В центре столицы прогремел взрыв
В бишкекском кафе рванул газовый баллон.
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон. Один человек погиб в результате взрыва, сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. Также известно о 15 пострадавших.
- В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар, - заявили в ГУВД Бишкека. МЧС республики направило к месту взрыва два пожарных расчета.
Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик, пишет РИА Новости. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар. В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно.
- В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар, - заявили в ГУВД Бишкека. МЧС республики направило к месту взрыва два пожарных расчета.
Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик, пишет РИА Новости. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар. В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно.
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06.11.2019 11:21В мире