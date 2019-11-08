В мире

5 минут назад

В центре столицы прогремел взрыв

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#кафе #газ #взрыв
В центре столицы прогремел взрыв

В бишкекском кафе рванул газовый баллон.

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар. По свидетельствам очевидцев, в кафе взорвался газовый баллон. Один человек погиб в результате взрыва, сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. Также известно о 15 пострадавших.

 - В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар, - заявили в ГУВД Бишкека. МЧС республики направило к месту взрыва два пожарных расчета.

   

Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении столичных проспектов Чуй и Эркиндик, пишет РИА Новости. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв - и через некоторое время еще два. Начался сильный пожар. В настоящее время пожарные справились с огнем, пламени не видно.
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#кафе #газ #взрыв

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