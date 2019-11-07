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Липецкая вечЁрка: разбитое стекло, арест сбежавшего водителя и торговля просрочкой
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 7 ноября.
Сегодня ночью была разбита входная дверь здания Липецкого городского Совета депутатов. Около полуночи в остекление двери бросили камень. Охранник горсовета бросился на улицу и заметил убегающего мужчину. Хулигана задержали полицейские. Задержанный 31-летний мужчина не может объяснить свой поступок. Сегодня его дело рассмотрит суд.
Кстати, сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель уже арестован. Мужчину доставили в суд. Свою вину в оставлении места ДТП он признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил водителя к административному аресту сроком на пять суток.
А вот грязинский «Магнит» оштрафовали за торговлю просрочкой. Этим летом в грязинскую прокуратуру поступило обращение потребителя с просьбой проверить магазин «Семейный Магнит» на улице Чернышевского в Грязях. Причиной претензии покупателя стало то, что на прилавках магазина лежат просроченные товары. Жалобу подтвердила выездная проверка.
Тем временем, для оптимизации работы общественного транспорта в Липецке с 14 ноября движение автобусов по маршрутам №№ 24, 24А будет организовано без заезда на улицы Зегеля, Плеханова. Движение ТС по маршрутам в районе площади Героев будет осуществляться по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.
Кстати, сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель уже арестован. Мужчину доставили в суд. Свою вину в оставлении места ДТП он признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил водителя к административному аресту сроком на пять суток.
А вот грязинский «Магнит» оштрафовали за торговлю просрочкой. Этим летом в грязинскую прокуратуру поступило обращение потребителя с просьбой проверить магазин «Семейный Магнит» на улице Чернышевского в Грязях. Причиной претензии покупателя стало то, что на прилавках магазина лежат просроченные товары. Жалобу подтвердила выездная проверка.
Тем временем, для оптимизации работы общественного транспорта в Липецке с 14 ноября движение автобусов по маршрутам №№ 24, 24А будет организовано без заезда на улицы Зегеля, Плеханова. Движение ТС по маршрутам в районе площади Героев будет осуществляться по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.
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