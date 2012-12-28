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C елецкой фирмы взыскали 412 тысяч рублей за контрафактный «1С»
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сегодня, 17:09

C елецкой фирмы взыскали 412 тысяч рублей за контрафактный «1С»

Нарушение вскрыла полиция.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с елецкой фирмы 412 тысяч рублей компенсации за незаконное использование программных продуктов «1С».

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, правообладатель компьютерной программы ООО «1С» обратился с иском к ООО «Елецкое оптово-торговое предприятие» о взыскании компенсации за незаконное использование его продукта.

В январе 2024 года сотрудники елецкой полиции провели проверку в помещениях ООО «Елецкое оптово-торговое предприятие» и выявили, что на компьютерах организации имеется программное обеспечение «1С», комбинация которого запускается без ключа защиты, что свидетельствует о его контрафактности. Правообладатель направил претензию с требованием выплатить компенсацию, а потом обратился в суд, и тот встал на его сторону.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
арбитражный суд
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