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727
сегодня, 15:16
8

Усадебный дом на улице Фрунзе собираются отреставрировать по национальному проекту

Пока готовится проектная документация.

Липецкая государственная филармония ищет подрядчика на разработку научно-проектной и проектно-сметной документации реставрации крыши и фасадов здания на улице Фрунзе, 7а. Усадебный дом первой половины XIX века является объектом культурного наследия регионального значения. В нем располагаются репетиционные помещения филармонии.

Контракт выставлен на сайте госзакупок с начальной ценой в 3 850 000 рублей. Работы должны быть выполнены через 131 рабочий день после заключения договора.

Накануне мэрия Липецка заявила о  планах по благоустройству улицы Фрунзе. Однако директор филармонии Любовь Пличко рассказали GOROD48, что реставрация и будущее благоустройство улицы не взаимосвязанные события, просто так совпало.

Филармония должна получить проект в текущем году, чтобы отремонтировать здание по национальному проекту «Семья». По этому проекту министерство культуры до 2030 года планирует отремонтировать здания всех филармоний страны. Сколько потребуется денег — пока сказать невозможно, это должна определить специальная комиссия.

Предыдущая реконструкция здания проходила в начале 1990-х, позже, в начале 2000-х, проводился текущий ремонт.
усабедный дом
реставрация
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
В моём детстве
27 минут назад
это была любимая детская библиотека.
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Наконецто
сегодня, 16:25
Надеюсь наконец облицуют красивым вентфасадом керамогранитом
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Викторм
43 минуты назад
:-))))))))
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book
сегодня, 15:31
Давно пора, такое красивое здание, грустно смотреть что с ним стало
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book
сегодня, 15:27
Давно пора, такое красивое здание, грустно смотреть что с ним стало
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Логично
сегодня, 15:27
То есть сделать офисное здание с магазинами.
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Жесть
сегодня, 15:42
Ни фига у Вас логика не работает! Реставрация - это не реконструкция!!!
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Непонимающим
сегодня, 16:28
Ни фига у Вас логика не работает! Реставрация - это не реконструкция!!! Все он верно написал. В липецке это реконструкция
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