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Общество
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сегодня, 15:16
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Усадебный дом на улице Фрунзе собираются отреставрировать по национальному проекту
Пока готовится проектная документация.
Контракт выставлен на сайте госзакупок с начальной ценой в 3 850 000 рублей. Работы должны быть выполнены через 131 рабочий день после заключения договора.
Накануне мэрия Липецка заявила о планах по благоустройству улицы Фрунзе. Однако директор филармонии Любовь Пличко рассказали GOROD48, что реставрация и будущее благоустройство улицы не взаимосвязанные события, просто так совпало.
Филармония должна получить проект в текущем году, чтобы отремонтировать здание по национальному проекту «Семья». По этому проекту министерство культуры до 2030 года планирует отремонтировать здания всех филармоний страны. Сколько потребуется денег — пока сказать невозможно, это должна определить специальная комиссия.
Предыдущая реконструкция здания проходила в начале 1990-х, позже, в начале 2000-х, проводился текущий ремонт.
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