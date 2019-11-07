Происшествия

57 минут назад

Сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель арестован

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#Авария #ДТП
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Сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель арестован
Утром 6 октября в Липецке на перекрестке улиц Стаханова и Катукова водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С места аварии водитель сбежал.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторы ГИБДД задержали нарушителя. Им оказался 26-летний житель Липецка.

Мужчину доставили в суд. Свою вину в оставлении места ДТП он признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил водителя к административному аресту сроком на пять суток.
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#Авария #ДТП
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Комментарии (6)

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МестныйЯ

54 секунды назад
Анна, вот именно - столько уже об ЭТОМ пишут, а Вы до сих пр уверены, что пьяному освещение поможет)))
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МестныйЯ

3 минуты назад
Евгения, писал очевидец, а в Огороде48 второй день свою политику гнут
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Поздравляю всех ватанов и совков с днём Великой Октябрьской социалистической революции
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Евгения

7 минут назад
А вроде писали что там женщина была за рулём???
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Анна

18 минут назад
Столько об этом пишут а всего то забор повредили .ни кто не пострадал, Освещение надо нормальное сделать а то ничего не видно ни водителям ни пешеходам
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МестныйЯ

37 минут назад
И все??? А восстановление ограждения, а лишение прав?
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