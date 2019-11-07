Происшествия
57 минут назад
Сбежавший с места аварии на кольце Стаханова-Катукова водитель арестован
Утром 6 октября в Липецке на перекрестке улиц Стаханова и Катукова водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С места аварии водитель сбежал.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторы ГИБДД задержали нарушителя. Им оказался 26-летний житель Липецка.
Мужчину доставили в суд. Свою вину в оставлении места ДТП он признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил водителя к административному аресту сроком на пять суток.
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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторы ГИБДД задержали нарушителя. Им оказался 26-летний житель Липецка.
Мужчину доставили в суд. Свою вину в оставлении места ДТП он признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил водителя к административному аресту сроком на пять суток.
МестныйЯ
МестныйЯ
Перри Мейсон
Евгения
Анна
МестныйЯ