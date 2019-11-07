«Магнит» оштрафовали за торговлю просрочкой

Товар с истекшим сроком годности наши на прилавках сети в Грязях.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 300 000 рублей на АО «Тандер» (юридическое наименование сети магазинов «Магнит». Причиной для взыскания стали итоги проверки, в ходе которой на реализации нашли просрочку.



25 июня в прокуратуру поступило обращение потребителя с просьбой проверить магазин «Семейный Магнит» на улице Чернышевского в Грязях. Причиной претензии покупателя стало то, что на прилавках магазина лежат просроченные товары. Жалобу подтвердила выездная проверка. Прокуроры установили, что в «Семейном магните» продавали просроченный клубничный йогурт «Чудо детки».



Выявленный факт послужил основанием для вынесения постановления о возбуждении в отношении «Тандера» дела об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ — нарушение технического регламента. Дело было передано в суд. Арбитражный суд пришел к выводу, что выявленное нарушение свидетельствует о пренебрежительном отношении к соблюдению требований, установленных законодательством. «Тандеру» придется заплатить внушительный штраф.