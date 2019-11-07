Общество

сегодня, 09:31

«Магнит» оштрафовали за торговлю просрочкой

7 751
#штраф #просрочка
«Магнит» оштрафовали за торговлю просрочкой

Товар с истекшим сроком годности наши на прилавках сети в Грязях.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 300 000 рублей на АО «Тандер» (юридическое наименование сети магазинов «Магнит». Причиной для взыскания стали итоги проверки, в ходе которой на реализации нашли просрочку.

25 июня в прокуратуру поступило обращение потребителя с просьбой проверить магазин «Семейный Магнит» на улице Чернышевского в Грязях. Причиной претензии покупателя стало то, что на прилавках магазина лежат просроченные товары. Жалобу подтвердила выездная проверка. Прокуроры установили, что в «Семейном магните» продавали просроченный клубничный йогурт «Чудо детки».

Выявленный факт послужил основанием для вынесения постановления о возбуждении в отношении «Тандера» дела об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ — нарушение технического регламента. Дело было передано в суд. Арбитражный суд пришел к выводу, что выявленное нарушение свидетельствует о пренебрежительном отношении к соблюдению требований, установленных законодательством. «Тандеру» придется заплатить внушительный штраф.
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#штраф #просрочка

Комментарии (8)

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Лиана

4 секунды назад
Не чего подобного не во всех магнитах, возможно при снимании просрочки не заметить это раз человеческий фактор, во вторах АО Тандеру пора поднять заработную плату до уровней сетей Красное Белое, так же у величить штат в день, охрану отдельно выделить, что бы в течении дня ходила по магазину за ворами смотрела м камеры установила бы на всех зонах периметра магазина ,тогда будет все в шоколаде
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Все работы хороши

5 минут назад
дякую
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Дрочила

7 минут назад
Перри Мейсон, спасибо э друг
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Перри Мейсон

10 минут назад
Перри Мейсон, Перри Мейсон, неуважаемый клон, вы можете только своих соплеменников с Пуримом поздравить)))
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Перри Мейсон

11 минут назад
Поздравляю всех ватанов и совков с днём Великой Октябрьской социалистической революции
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Наталья

20 минут назад
Надо проверить пятерочку в г.Задонске на ул.Советская.д.16 там вечные просрочки
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Обыватель

57 минут назад
Во всех "Магнитах" торгуют просрочкой,проверьте у Октябрьского рынка и на Стаханова.
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Пятерочка

сегодня, 09:37
Души магнит, да здравствует пятерочка.
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