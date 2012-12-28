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Происшествия
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сегодня, 12:32
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Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка
Автобус и автомобиль столкнулись. ДТП обошлось без пострадавших.
В ДТП никто не пострадал. Однако автобус и автомобиль полностью перекрыли спуск с улицы Советской.
По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» поворачивал со средней полосы на Советскую, тогда как автобус двигался по прямой.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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