Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка

Автобус и автомобиль столкнулись. ДТП обошлось без пострадавших.



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Около полудня на спуске с улицы Советской у перекрестка с улице Фрунзе столкнулись автобус 359-го маршрута и «Фольксваген».В ДТП никто не пострадал. Однако автобус и автомобиль полностью перекрыли спуск с улицы Советской.По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» поворачивал со средней полосы на Советскую, тогда как автобус двигался по прямой.В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.