Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Общество
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ограбление года, переполненные больницы и корректировка платы за воду
Общество
13-летняя девочка погибла при пожаре в СНТ «Цементник»
Происшествия
Улицу Фрунзе решили благоустроить
Общество
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
Общество
После публикации GOROD48 каршеринговая компания предложила владельцам гаражей компенсацию
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жертвами мошенников стали двое подростков
Происшествия
На улице Доватора комфортную среду превратили в некомфортную
Общество
Читать все
В АО «Липецкпассажиртранс» простаивают 50 автобусов
Общество
Пострадавшие при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина и мальчик находятся в реанимации
Происшествия
Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка
Происшествия
Что вам ближе: День святого Валентина или День святых Петра и Февронии?
Говорит Липецк
13-летняя девочка погибла при пожаре в СНТ «Цементник»
Происшествия
«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом
Здоровье
Бывшая главбух елецкого Дворца культуры признана виновной в мошенничестве и подлоге
Происшествия
На липецкой станции аэрации планируют построить новый резервный аэротенк
Общество
15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложению привёл запущенный синусит
Здоровье
Двоих липчан обманули при покупках на сайте объявлений
Происшествия
Читать все
Происшествия
1573
сегодня, 12:32
9

Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка

Автобус и автомобиль столкнулись. ДТП обошлось без пострадавших.

Около полудня на спуске с улицы Советской у перекрестка с улице Фрунзе столкнулись автобус 359-го маршрута и «Фольксваген». 

В ДТП никто не пострадал. Однако автобус и автомобиль полностью перекрыли спуск с улицы Советской.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» поворачивал со средней полосы на Советскую, тогда как автобус двигался по прямой. 

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.



авария
ДТП
0
4
3
0
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
таксист
12 минут назад
Какие помехи? там светофор!
Ответить
Лиза
сегодня, 13:00
Я в этот момент была рядом с местом аварии, ждала, когда загорится зелёный. Скорее всего кто-то из них поспешил проехать до того, как загорится зелёный для пешеходов. Пострадавших не было. Проехать аккуратно можно, но пробка небольшая была.
Ответить
Липчанин
сегодня, 12:56
Из крайней правой полосы в этом месте движение исключительно направо. Судя по всему, водитель автобуса не удосужился перестроиться в средний или в левый ряд, где возможна траектория движения прямо.
Ответить
Двигаясь по маршруту
41 минуту назад
автобусники могут игнорировать знаки движения по полосам.
Ответить
ПДД
44 минуты назад
а ничего что на маршрутные транспортные средства, знаки движения по полосам не действуют?
Ответить
-
сегодня, 13:08
Не нужно перестраиваться. Автобус отъезжает из обозначенного места остановки с преимуществом маршрутного ТС.
Ответить
Автоиспектор
53 минуты назад
Не нужно перестраиваться. Автобус отъезжает из обозначенного места остановки с преимуществом маршрутного ТС. Очень даже нужно перестраиваться - от остановки автобус может с преимуществом выехать в крайний правый ряд, но чтобы ехать дальше прямо надо перестраиваться на общих основаниях в средний или левый.
Ответить
Автоиспектор
53 минуты назад
Не нужно перестраиваться. Автобус отъезжает из обозначенного места остановки с преимуществом маршрутного ТС. Очень даже нужно перестраиваться - от остановки автобус может с преимуществом выехать в крайний правый ряд, но чтобы ехать дальше прямо надо перестраиваться на общих основаниях в средний или левый.
Ответить
Велосипедист
29 минут назад
Очень даже нужно перестраиваться - от остановки автобус может с преимуществом выехать в крайний правый ряд, но чтобы ехать дальше прямо надо перестраиваться на общих основаниях в средний или левый. Нет, не нужно перестраиваться в средний ряд автобусу, для того что бы ехать прямо, знаки 5.15.1 и 5.15.2 не распространяются на автобусы, в данном случае помеха справа
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить