Общество

сегодня, 16:42

В Липецке изменится работа двух автобусных маршрутов

11 1915
#транспорт
7
В Липецке изменится работа двух автобусных маршрутов
Городской департамент транспорта сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения в работу городского пассажирского транспорта вносятся следующие изменения:

с 11ноября будет увеличен плановый выпуск автобусов маршрута № 19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова» на 1 ед. в будние дни;

с 14 ноября будет добавлено по 2 автобуса на маршруты № 24 «п. Сырский Рудник - Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник - ул. Космонавтов - Чаплыгинское шоссе», также в будние дни.

Вместе с тем в целях оптимизации работы транспорта общего пользования с 14 ноября движение автобусов по маршрутам №№ 24, 24А будет организовано без заезда на улицы Зегеля, Плеханова. Движение ТС по маршрутам в районе пл. Героев будет осуществляться по ул. Гагарина в прямом и обратном направлениях.


11 1915
#транспорт
7

Комментарии (11)

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Мнение

14 минут назад
Оптимальный интервал на маршрутах №24 и №24а было бы 15 мин например в 5:30 с Рудника автобус №24 в 05:45 №24а в №06:00 №24 в 06:15 №24а и так далее маршруты хорошие проблема только в безмерном количестве частных перевозчиков №324 и №346 слишком замусоленное направление без гонок наносит убытки и потерю пассажиров на таких замечательных маршрутах одни из лучших маршрутов в городе это №24 и №24а.
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777

35 минут назад
Наконец-то просвет у департамента транспорта молодцы что добавляют автобусы. И еще интересная картина нужно разработать расписание таким образом что бы когда через 27-мой микр Едет автобус №24а хотя бы 5 мин не ехал автобус №346 и когда по Кривенкова едет автобус №24 хотя бы 5 мин не ехал №324 а то получается что №24 и №24а убыточные и не популярные а дело в том что едут по графику и водители частных маршрутов уже знают когда их подсечь и с новых районов собрать всех пассажиров себе как №346 так и №324 ведь №11 и №311 как-то разделены и одновременно не едут есть масса маршрутов где мало автобусов тот же №379 автобусов явно не хватает часть с №346 можно перенаправить на №379 что бы они не отнимали постоянно вырочку у №24 у то в департаменте транспорта судя по общению с ними считают что маршруты №24 и№24а убыточные.
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Липчанин

43 минуты назад
Надеюсь интервалы будут 15 мин и на №24 и на №24а. Маршруты очень годные магистральные.А то продлили на Европейский №24 а дождаться его просто нереально едем на №330 до 19-ого а там пересаживаемся на №324 или №317 бардак надеюсь теперь не будем будем пользоваться №24-тым.
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!!!

45 минут назад
Руслан666, зачем возвращать №28а когда жители 21 и 22 микр будет ждать обои по 40 мин проще одну ост пройти людям но знать что стоять будут мин 20 но не 40 и не час и №27 делить на 2 не нужно это делить нужно когда оба ходят хотя бы с интервалом в 15 мин не реже
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Тимаков

47 минут назад
Начну пользоваться №24-тым а то живу на Сырском еду с пересадкой до КТЗ.
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!!

49 минут назад
Ура ура ура наконец-то увеличат выпуск №24 а какой интервал интересно будет 15 мин на обоих на №24 и №24а 15 мин???????? Слава Богу а то мука едут одни №324 много раз звонили жаловались нет №24 -тых долго дептранс отвечал маршрут дублируется маршрутом №324 на слова сократите №324 увеличте №24 так же отвечкали что №324 -тых и так мало люди жалуются то есть №324-тый мало а №24 от 40 мин и выше интревал на весь маршрут 4 ед это много?
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Срамота

сегодня, 17:14
Уберите сатаниста петра -1романова из города
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б/у из Москвы

сегодня, 16:57
автобус, ездят по городу
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Пешеход

сегодня, 16:57
Пешком надо ходить, а не на автобусах разъезжаться!
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автобус

сегодня, 16:51
такой как на фото ни разу в городе не видел.
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