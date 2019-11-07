В Липецке изменится работа двух автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения в работу городского пассажирского транспорта вносятся следующие изменения:



с 11ноября будет увеличен плановый выпуск автобусов маршрута № 19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова» на 1 ед. в будние дни;



с 14 ноября будет добавлено по 2 автобуса на маршруты № 24 «п. Сырский Рудник - Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник - ул. Космонавтов - Чаплыгинское шоссе», также в будние дни.



Вместе с тем в целях оптимизации работы транспорта общего пользования с 14 ноября движение автобусов по маршрутам №№ 24, 24А будет организовано без заезда на улицы Зегеля, Плеханова. Движение ТС по маршрутам в районе пл. Героев будет осуществляться по ул. Гагарина в прямом и обратном направлениях.





