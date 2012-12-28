Кражу телевизора из квартиры по улице Стаханова записала камера наблюдения

Хозяйки телевизора дома не было, и этим воспользовался её сожитель.

В липецкий отдел полиции № 7 с заявлением о краже телевизора из съёмной квартиры по улице Стаханова обратилась 22-летняя девушка.«Вернувшись на съемную квартиру после длительного отсутствия, девушка обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил 12 тысяч рублей. В краже подозревают 32-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием девушки, мужчина решил похитить телевизор. Его он сдал в ломбард за 6 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.