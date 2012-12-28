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1299
сегодня, 15:25
13

Кражу телевизора из квартиры по улице Стаханова записала камера наблюдения

Хозяйки телевизора дома не было, и этим воспользовался её сожитель.

В липецкий отдел полиции № 7 с заявлением о краже телевизора из съёмной квартиры по улице Стаханова обратилась 22-летняя девушка.

«Вернувшись на съемную квартиру после длительного отсутствия, девушка обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил 12 тысяч рублей. В краже подозревают 32-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием девушки, мужчина решил похитить телевизор. Его он сдал в ломбард за 6 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Гость
30 минут назад
Новости, из жизни маргиналов
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...
37 минут назад
В Липецке 0.2%безработных.как считают, непонятно
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Бабушка
44 минуты назад
сколько в Липецке безработных молодых людей, которые ждут где бы прокормиться.
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Александр Н.
сегодня, 17:21
И где вы таких принцев находите.
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Лиза
сегодня, 16:49
А нечего всяких идиотов (тем более судимого) в дом приводить!
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Сталин
сегодня, 16:27
откуда такие умные воры берутся)))) везде же камеры, он бы хоть спланировал на нем как на дельтаплане. Может не попался бы.
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48 копеек
сегодня, 15:59
100 мил. украл 3 года, а телевизор - 5 лет. Всё логично
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мизантроп
сегодня, 15:47
эх, девушка, и зачем же тебе такой "сожитель" сдался..
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Думать надо
сегодня, 15:41
с кем спать.
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zzloyzz
сегодня, 15:40
Пять лет без телевизора теперь.
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хахаха
сегодня, 15:48
вы серьезно думаете, что на зоне нет телевизоров?
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