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Происшествия
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сегодня, 15:25
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Кражу телевизора из квартиры по улице Стаханова записала камера наблюдения
Хозяйки телевизора дома не было, и этим воспользовался её сожитель.
«Вернувшись на съемную квартиру после длительного отсутствия, девушка обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил 12 тысяч рублей. В краже подозревают 32-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием девушки, мужчина решил похитить телевизор. Его он сдал в ломбард за 6 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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