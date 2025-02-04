На липецкой станции аэрации планируют построить новый резервный аэротенк

Его не было в первоначальном проекте концессии «РВК-Липецк», но оказалось, что без него — никуда.



Депутаты городского и областного Советов в очередной раз посетили Липецкую станцию аэрации, которую модернизирует компания «РВК-Липецк». Такое внимание неслучайно — проект важен горожанам, так как гарантирует отсутствие неприятных запахов после реализации. Сейчас очистные — основной источник сероводорода в Липецке. В прошлом году НЛМК исключил образование этого вещества от своих источников. Как признает гендиректор «РВК-Липецк» Вадим Негробов, столь пристальное внимание к обновлению станции аэрации держит в тонусе и концессионера, и подрядчика, столичную компанию «РВК.Экосервис».В предыдущий раз депутаты были здесь осенью. С тех пор ситуация изменилась. Например, концессионер уже завершил 4-й этап работ, который включал строительство нового трубопровода по выпуску очищенных сточных вод в реку в обход существовавших резервуаров, где возникал риск ее повторного микробиологического загрязнения.Вадим Негробов подтвердил, что в декабре реализация этого проекта закончена:— Построено сто метров нового контактного 1400-миллиметрового трубопровода с камерой переключения и камерой узлов учета сточных вод. Часть работ проводили с участием водолазов. Новый трубопровод уже работает. Показатели сбрасываемой в реку воды стали лучше, чем до концессии, — заметил Вадим Негробов.На очистных ввели в строй и капитально отремонтированный аэротенк, который технологически состоял из трех чаш, соединенных общей трубой. Из них слили все содержимое, достали сотни кубометров грязи, отбили шелушащийся старый бетон, нанесли новый защитный слой бетона и слой гидроизоляции, смонтировали новую воздуховодную магистраль.— Работает идеально. Показатели на порядок лучше, чем до модернизации, — говорит Негробов, показывая на чащу с бурлящими нечистотами, которые при подаче воздуха перерабатывают анаэробные бактерии. — Задача — капитально обновить другие аэротенки.Другие аэротенки находятся рядом. Неспециалистам кажется, что процессы в них те же, что и в новом. Но нет. За многие годы непрерывной эксплуатации трубы, по которым в огромные чаши подается воздух, забились илом. Прежде чем их поочередно отключить, нужно построить еще один аэротенк. Это создаст резерв мощностей как на время модернизации существующих аэротенков, так и на случай выхода какого-то резервуара из строя.Модернизируют и цех первичной очистки. Это точка входа канализации на станцию. Чтобы попасть на дальнейшую переработку, нечистоты отделяют от твердого мусора. Сейчас здесь готовятся смонтировать еще одну решетку в новой приемной камере. В непосредственной близости от административного здания бывшего МУПа подрядчик строит последнюю камеру переключения между приемными трубами этого цеха.В цехе решеток депутаты увидели, что в канализацию попадает все, что можно смыть в канализацию из квартир и по ходу движения сточных вод к месту переработки. Сотрудники станции рассказали, что из решеток вынимали фуфайки, обувь, предметы мебели и даже музыкальные инструменты. Но больше всего, конечно, решетки отфильтровывают— влажные салфетки, памперсы, наполнители туалетов для животных, строительные материалы, остатки пищи. В целом за сутки решетки приемных камер цеха первичной очистки станции собирают более тонны такого мусора, за месяц — около 36 тонн.— Как только мы закончим со строительными работами внутри этого цеха, здесь заработают установки газоочистки, которые избавят горожан от запаха сероводорода на стадии приемки сточных вод. Уже к концу этого года выбросов продуктов распада в атмосферу станет значительно меньше. Полностью они уйдут, когда последний этап концессии очистки закончится вводом в эксплуатацию цеха с каталитическими печами для сжигания свежего илового осадка и утилизации старых залежей, скопившихся на территории предприятия. Плюс в том, что 90% нового оборудования уже приобретено, — заявил гендиректор «РВК-Липецк».Депутат областного Совета Ольга Митрохина, значительная часть округа которой —район Тракторостроителей, сказала после окончания инспекции, что уже в прошлом году неприятных запахов от станции аэрации стало меньше. А десять лет назад, по ее словам, на запахи жаловался каждый житель района. «Мы увидели, что реконструкция очистных ведется по плану. Все очень ждут, что к концу этого года сероводорода станет еще меньше».Запаха сероводорода на Тракторном действительно стало меньше. В прошлом году Новолипецкий комбинат, который вот уже третье десятилетие вкладывает большие средства в техперевооружение и экологические проекты, исключил запах сероводорода от своих источников, значительно сократив концентрацию этого газа в атмосфере. Это было достигнуто благодаря реконструкции установки придоменной грануляции на 6-й доменной печи, объединению потоков улавливания коксового газа и внедрению новых методов переработки доменного щебня. Инвестиции НЛМК в эти проекты превысили 10 млрд рублей.Председатель горсовета Евгения Фрай выразила удовлетворение от того, что уже сделано концессионером на городских очистных сооружениях:— Что важно жителям — важно и нам. Гендиректор «РВК-Липецк» показал, что сделано. Сделано много. Мы рады, что работы тут значительно ускорились после того, как «РВК-Липецк» расстался с нерасторопным предыдущим подрядчиком. Но мы будем держать под нашим контролем ход концессии, столь важной для липчан и для экологии.