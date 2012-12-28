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3130
сегодня, 10:07
16

После публикации GOROD48 кашеринговая компания предложила владельцам гаражей компенсацию

Те, кто теряет время, получит комплексную мойку автомобиля.

Представители кашеринговой компании предложили владельцам гаражей в ГК «Лада» компенсацию, в случае если проезд к их боксам будет перекрыт. Напомним, владелец одного из гаражей Иван Шулико рассказал GOROD48, что временами проезд к его боксу закрывают автомобили компании.

«Машины мешают кому-то попасть в свои гаражи. Это, конечно, неприемлемая штука. С ребятами мы переговорим, машинки мы уберем, более компактно поставим, так, чтобы они не мешались никому. Предлагаю договорится следующим образом: если в течение пяти минут мы не убрали машину по вашей просьбе, которая мешает вам попасть в гараж, с нас бесплатная комплексная мойка с чернением колес и с мойкой багажника. Я думаю, это будет достойная компенсация тем, кто прождал нас больше, чем пять минут для того, чтобы попасть в гараж. Поэтому еще раз извиняюсь. Возможно, вам действительно пришлось испытывать по этому поводу какие-то неудобства. Впредь постараемся не допускать таких ситуаций, а если будете тратить свое время, будем компенсировать, что делать», — рассказал представитель фирмы «АВТО М4».
гараж
проезд
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Алекс
38 минут назад
Какая мойка,о чем ты говоришь?Люди в гараж не попадут,а тут-мойка...
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таксист
48 минут назад
Владельцам гаражей проявить настойчивость, на каждый случай вызывать полицию (при себе иметь документы, что гараж в собственности) и гибдд с требованием соблюдения п. 12.4 ПДД . Эвакуторы очень охотно приезжают. Еще чего не хватало, чтоб попасть в сою собственность я должен ходить просить.
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Гром
49 минут назад
А проводка у этих повозок исправная? Вдруг, коротнёт)))))....
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////гость\\\\
сегодня, 13:19
интересное решение чтоб попасть в свой гараж надо идти кого то просить - это не правильно
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ЛТЗ
сегодня, 12:58
То есть, все равно нужно куда то идти, кого то искать и просить, уберите пожалуйста?
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Динамо
сегодня, 11:59
Таки если человеку надо ехать, а не ждать чьего то соизволения??? Да и ""больше чем 5 минут" - это и час может быть и два....
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Вася
сегодня, 11:44
Обещать - не значит жениться.
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Гость
сегодня, 11:26
Может быть сменить место парковки для этого бизнеса? У нас мало места? Трамвайные депо на Новолипецке, бывшая автоколонна на автопарке где стояли автобусы , так же напротив очень большая стояла не месте автокалонны где был цветочный рынок. Или там аренда будет кусатся и бить по карману?
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Ветеран
сегодня, 11:22
Всегда можно договориться с адекватными людьми. Браво
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Александр Н.
сегодня, 10:57
Вот это разговор по существу, молодцы.
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