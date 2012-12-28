«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
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Общество
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сегодня, 10:07
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После публикации GOROD48 кашеринговая компания предложила владельцам гаражей компенсацию
Те, кто теряет время, получит комплексную мойку автомобиля.
«Машины мешают кому-то попасть в свои гаражи. Это, конечно, неприемлемая штука. С ребятами мы переговорим, машинки мы уберем, более компактно поставим, так, чтобы они не мешались никому. Предлагаю договорится следующим образом: если в течение пяти минут мы не убрали машину по вашей просьбе, которая мешает вам попасть в гараж, с нас бесплатная комплексная мойка с чернением колес и с мойкой багажника. Я думаю, это будет достойная компенсация тем, кто прождал нас больше, чем пять минут для того, чтобы попасть в гараж. Поэтому еще раз извиняюсь. Возможно, вам действительно пришлось испытывать по этому поводу какие-то неудобства. Впредь постараемся не допускать таких ситуаций, а если будете тратить свое время, будем компенсировать, что делать», — рассказал представитель фирмы «АВТО М4».
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