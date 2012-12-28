Бывшая главбух елецкого Дворца культуры признана виновной в мошенничестве и подлоге

Суд установил, что женщина начисляла коллегам премии, а потом их присваивала. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

В Ельце за мошенничество и служебный подлог осуждена бывшая главный бухгалтер МБУК «Городской дворец культуры». Суд назначил ей три года условного срока и штраф в 200 тысяч рублей.По данным следствия, в 2019 - 2020 годах главбух начисляла некоторым сотрудникам Дворца культуры, в том числе своей дочери, которая фактически в организации не работала, премии, а потом их присваивала. Следствие доказало, что за время работы главный бухгалтер присвоила почти два миллиона рублей.«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой и сотрудниками УЭБиПК России по Липецкой области», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.