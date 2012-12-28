«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом
Происшествия
251
44 минуты назад
2
Бывшая главбух елецкого Дворца культуры признана виновной в мошенничестве и подлоге
Суд установил, что женщина начисляла коллегам премии, а потом их присваивала. Ущерб составил около двух миллионов рублей.
По данным следствия, в 2019 - 2020 годах главбух начисляла некоторым сотрудникам Дворца культуры, в том числе своей дочери, которая фактически в организации не работала, премии, а потом их присваивала. Следствие доказало, что за время работы главный бухгалтер присвоила почти два миллиона рублей.
«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой и сотрудниками УЭБиПК России по Липецкой области», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
0
0
1
0
3
Комментарии (4)