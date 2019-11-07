Происшествия

сегодня, 12:40

В подозрительной сумке спасатели нашли котят

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#подозрительный предмет
В подозрительной сумке спасатели нашли котят

Вечером 6 ноября городские спасатели дважды выезжали на проверку сообщений липчан о подозрительных предметах. 

Как сообщает пресс-служба «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка», в 21.45 на остановке общественного транспорта «Петровский рынок» горожане нашли бесхозный сломанный чемодан. В нём оказались старые вещи.

Чуть раньше – в 21.16 – хозяйка частного дома по улице Крылова заметила подозрительный предмет на лавочке рядом с ним.  Из чёрного рюкзака, который время от времени шевелился, спасатели достали четырёх едва открывших глаза котят. Малышей забрала сердобольная женщина.

По данным управления ГО и ЧС самым «богатым» на подозрительные предметы в 2019 году был февраль, когда спасатели выезжали по таким сообщениям 25 раз, самым спокойным – сентябрь (11 выездов).

В управлении по делам ГО и ЧС Липецка благодарят за бдительность горожан, сообщивших по единому телефону «112» о странных находках. И одновременно призывают граждан, необдуманные действия или рассеянность которых приводят к вызову служб экстренного реагирования, не совершать безответственных поступков. 
4 583
#подозрительный предмет

Комментарии (4)

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Animal planet

13 минут назад
Да утырки конченные,стерилизуйте животных.
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МЭЧЭСЭ

21 минуту назад
да работы прибавилось
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работы для МЧС и ГО РФ

36 минут назад
Пакетов с мусором валяется охереть сколько
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Ильич

42 минуты назад
Если следующей находкой будет едва откгывающий глаза пьяный пголетагий, всенепгеменно подыщите ему сегдобольную стагушку. Ну или стагого педика-в своё вгемя я отменил наказание за гомосексуализм, чтобы пголетагиат не отказывал себе в любых вгемяпгепговождениях.
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