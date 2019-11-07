В подозрительной сумке спасатели нашли котят

Вечером 6 ноября городские спасатели дважды выезжали на проверку сообщений липчан о подозрительных предметах.

Как сообщает пресс-служба «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка», в 21.45 на остановке общественного транспорта «Петровский рынок» горожане нашли бесхозный сломанный чемодан. В нём оказались старые вещи.



Чуть раньше – в 21.16 – хозяйка частного дома по улице Крылова заметила подозрительный предмет на лавочке рядом с ним. Из чёрного рюкзака, который время от времени шевелился, спасатели достали четырёх едва открывших глаза котят. Малышей забрала сердобольная женщина.



По данным управления ГО и ЧС самым «богатым» на подозрительные предметы в 2019 году был февраль, когда спасатели выезжали по таким сообщениям 25 раз, самым спокойным – сентябрь (11 выездов).



В управлении по делам ГО и ЧС Липецка благодарят за бдительность горожан, сообщивших по единому телефону «112» о странных находках. И одновременно призывают граждан, необдуманные действия или рассеянность которых приводят к вызову служб экстренного реагирования, не совершать безответственных поступков.

