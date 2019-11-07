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47 минут назад

В Польше нашли останки узников лагеря для военнопленных - жителей Елецкого и Долгоруковского района

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#концлагерь #плен #поиски #розыск
В Польше нашли останки узников лагеря для военнопленных - жителей Елецкого и Долгоруковского района

Погибших в 1942 году в немецком плену перезахоронят в Варшаве

Как сообщается на странице журнала «Военная археология» в Фейсбуке, во время эксгумационных работ, проводимых польским Институтом национальной памяти (IPN), на кладбище военнопленных в Новы-Двур-Мазовецки (Nowym Dworze Mazowieckim) были найдены останки 14 советских солдат – узников лагеря военнопленных Stalag IB

Как сообщил GOROD48 кандидат исторических наук, заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов, в представленном списке удалось найти данные о двух солдатах, которые являются нашими земляками: Ломакин Илларион Емельянович – уроженец деревни Лутовка Долгоруковского района и Яцков Никита Филиппович – уроженец деревни Васильевка Елецкого района.

Красноармейцы будут похоронены в Варшаве на воинском мемориале Жвирки и Вигуры 28 ноября 2019 года в 12:00.

Если найдутся родственники бойцов, редакция журнала «Военная археология» просит связаться с ними (телефон + 7-985-636-97-07, электронная почта milarch@mail.ru)  или связаться с редакцией GOROD48, а также движением «Мы из Ельца»

                                                                        

Ломакин И.Е.-Долгоруковский район.jpg
Ломакин Илларион Емельянович, рожд. 23.03.1901
Место рождения Орловская обл., Лутовка
Дата пленения 19.09.1941
Место пленения - Чернигов
Лагерь шталаг I B
Лагерный номер 22220
Погиб в плену 16.05.1942
Воинское звание красноармеец / рядовой

 
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Яцков Никита Филиппович, рожд. 10.11.1904
Место рождения Орловская обл.
Дата пленения 09.09.1941
Место пленения Новгород
Лагерь шталаг I B
Лагерный номер 22176
Погиб в плену 30.01.1942
Воинское звание красноармеец / рядовой
Первичное место захоронения Хоенштайн


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#концлагерь #плен #поиски #розыск

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