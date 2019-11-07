В Липецке 25-летний водитель сбил насмерть 62-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области шесть человек получили травмы, один – погиб.

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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 ноября в Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 47-летнего мужчины и «Лада-Гранта» с 19-летним парнем за рулем. В ДТП пострадал водитель «десятки» - с травмами его госпитализировали.В Липецке на улице Московской 25-летний водитель «Нисана» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.В Данкове на улице Мира столкнулись два автомобиля «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и 46-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель второго автомобиля – с травмой его доставили в больницу.В Долгоруковском районе на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны 30-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем«Рено», съехала с дороги и врезалась в дерево. С травмами ее госпитализировали.6 ноября автоинспекторы выявили 1504 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1081 случай превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 56 нарушений правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.Также было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.