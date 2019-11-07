Происшествия

сегодня, 10:32

В Липецке 25-летний водитель сбил насмерть 62-летнюю женщину

12 2361
#Авария #ДТП
1
В Липецке 25-летний водитель сбил насмерть 62-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области шесть человек получили травмы, один – погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 ноября в Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 47-летнего мужчины и «Лада-Гранта» с 19-летним парнем за рулем. В ДТП пострадал водитель «десятки» - с травмами его госпитализировали.

Загрузка плеера

В Липецке на улице Московской 25-летний водитель «Нисана» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.



В Данкове на улице Мира столкнулись два автомобиля «Хендай» под управлением 33-летнего водителя и 46-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель второго автомобиля – с травмой его доставили в больницу. 

В Долгоруковском районе на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны 30-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем«Рено», съехала с дороги и врезалась в дерево. С травмами ее госпитализировали. 

serviceY0LOJ8G9.jpg

6 ноября автоинспекторы выявили 1504 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1081 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 56 нарушений правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
12 2361
#Авария #ДТП
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ааааа

5 минут назад
Сколько же тупоголовых(((!!!
ответить

Статистика показывает

9 минут назад
Масяня, все придурки на инообрыгаловках!
ответить

Масяня

11 минут назад
Дело было не в машине, раздолбай сидел в кабине!
ответить

Иномарки - ЗЛО!!!!

15 минут назад
Епт, опять твои сородичи дефективное инозадроченное быдло в рубрике «Происшествия»
ответить

Иномарки DURACAM

17 минут назад
Епт, правильно, таким как ты тупым неполноценным инозадротам никто не завидует! А смотрят, как на ущербных, пытающихся перемещаться на гавне!
ответить

Епт

21 минуту назад
Иномарки, но самое большое зло - это зависть и тупость!
ответить

Иномарки

28 минут назад
ЗЛО!!!!!
ответить

Чем меньше

38 минут назад
пенсионеров ,тем меньше расходы,главе пенсионного фонда достанется !
ответить

Чем меньше

38 минут назад
пенсионеров ,тем меньше расходы,главе пенсионного фонда достанется !
ответить

эх этот возраст

46 минут назад
25-летний водитель «Нисана?'это плохо,был бы 26летний водитель исход был бы другой,а так 25 летний конечно
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкий мошенник звонил в Тверскую область и выдавал себя за полицейского
#мошенничество
Липецкий мошенник звонил в Тверскую область и выдавал себя за полицейского

29 минут назад

Происшествия
Разбивший стекло в горсовете липчанин сегодня предстанет перед судом
#хулиганство
4
Разбивший стекло в горсовете липчанин сегодня предстанет перед судом

40 минут назад

Происшествия
Похитителя быка и коровы задерживали с помощью СОБРа
#кража
8
Похитителя быка и коровы задерживали с помощью СОБРа

сегодня, 09:40

Происшествия
Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права
#фиктивные документы #права
7
Ельчанин решил поменять в ГИБДД распечатанные на принтере права

сегодня, 09:18

Происшествия
Жительница Тербунов пошла на преступление из-за долга в 500 рублей
#кража #паспорт
6
Жительница Тербунов пошла на преступление из-за долга в 500 рублей

сегодня, 09:06

Происшествия
В здании Липецкого городского Совета разбили дверь
#хулиганство
60
В здании Липецкого городского Совета разбили дверь

сегодня, 08:50

Происшествия