Происшествия

сегодня, 16:31

Полет «ВАЗа» на остановку записал видеорегистратор

10 1865
#авария #ДТП
1
Полет «ВАЗа» на остановку записал видеорегистратор
Загрузка плеера
Авария на улице Катукова в Липецке, в которой автомобиль «ВАЗ» под управлением пенсионерки, врезался в остановку общественного транспорта, попала на запись регистратора.

На записи видно, как женщина-водитель, заходя на разворот, сначала проехалась по бордюрам разделительной полосы, после чего автомобиль подбросило в воздух. Позже ее движение прекратил только остановочный павильон. 

Напомним, что сегодня около 14.15 на улице Катукова автомобиль «ВАЗ-2107» врезался остановочный павильон. Единственным пострадавшим в ДТП стал кот, который находился в переноске и упал вместе с ней с сидения автомобиля.

10 1865
#авария #ДТП
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шарапов

3 минуты назад
а не было ли у старой умысла на теракт ?
ответить

Викторм

9 минут назад
Интересно, а что она пыталась изобразить?
ответить

ИМЕЮ СКАЗАТЬ

13 минут назад
Заберите у бабули права и машину.
ответить

БаБуШкА

13 минут назад
я педальку нажала и все сломалось. Ой всё.
ответить

чушь.собачья

35 минут назад
Недавно наблюдал, как юная девица на форд фокусе выезжала с парковки у дома, сначала было смешно, потом страшно- сколько же чудиков у нас по дорогам разъезжает..
ответить

ПДД

40 минут назад
Штраф за ремень
ответить

Вазогавнохлам

48 минут назад
Иномарки DURACAM, это твоя жена решила уничтожить твой ржавый ВАЗ? Или в нем система автонаведения на остановки, столбы, деревья? Любовь к ВАЗу зла - полюбишь и козла!
ответить

Очивидец

50 минут назад
Житель, Она лично мне говорила, что хотела проскочить пока горел красный у тех, кто ехал по катукова в сторону хлебзавода, сказала, что надо было нажать на тормоз, а зажала газ. У нее был опухший нос, на мое предложение вызвать скорую, она отказалась.
ответить

Вот что.

52 минуты назад
Обалдеть....
ответить

Житель

52 минуты назад
Купила права старушка
ответить

Еще в рубрике

В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина
#Авария #ДТП
8
В столкновении фуры со свиньями и пассажирского микроавтобуса погибла пожилая женщина

40 минут назад

Происшествия
Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль
#поджог #хулиганство
2
Житель Грязей избил водителя и поджёг его автомобиль

43 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус
#дтп
8
В Липецкой области перевернулась фура со свиньями и задела пассажирский микроавтобус

51 минуту назад

Происшествия
Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство
#благоустройство
10
Территорию Технического университета могут превратить в общественное пространство

сегодня, 16:05

Происшествия
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот
#Авария #ДТП
23
Во влетевшем в остановку «ВАЗе» пострадал кот

сегодня, 15:00

Происшествия
«ВАЗ» въехал на остановку
#Авария #ДТП
13
«ВАЗ» въехал на остановку

сегодня, 14:30

Происшествия