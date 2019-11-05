Происшествия
сегодня, 16:31
Полет «ВАЗа» на остановку записал видеорегистратор
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Авария на улице Катукова в Липецке, в которой автомобиль «ВАЗ» под управлением пенсионерки, врезался в остановку общественного транспорта, попала на запись регистратора.
На записи видно, как женщина-водитель, заходя на разворот, сначала проехалась по бордюрам разделительной полосы, после чего автомобиль подбросило в воздух. Позже ее движение прекратил только остановочный павильон.
Напомним, что сегодня около 14.15 на улице Катукова автомобиль «ВАЗ-2107» врезался остановочный павильон. Единственным пострадавшим в ДТП стал кот, который находился в переноске и упал вместе с ней с сидения автомобиля.
На записи видно, как женщина-водитель, заходя на разворот, сначала проехалась по бордюрам разделительной полосы, после чего автомобиль подбросило в воздух. Позже ее движение прекратил только остановочный павильон.
Напомним, что сегодня около 14.15 на улице Катукова автомобиль «ВАЗ-2107» врезался остановочный павильон. Единственным пострадавшим в ДТП стал кот, который находился в переноске и упал вместе с ней с сидения автомобиля.
Шарапов
Викторм
ИМЕЮ СКАЗАТЬ
БаБуШкА
чушь.собачья
ПДД
Вазогавнохлам
Очивидец
Вот что.
Житель