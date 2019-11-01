Происшествия
27 минут назад
На Осеннем проезде всё спокойно
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Внешних признаков чрезвычайной ситуации у дома №2 по Осеннему проезду, не просматривается
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Сегодня вечером администрация Липецка распространила распоряжение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний.
Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы этого дома. Мэрией было принято решение о начале процедуры расселения жителей.
Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в 17.00. По состоянию на 21.00 ажиотажа, признаков выселения граждан не наблюдалось. Каких-то внешних признаков режима ЧС – тоже. Внешне дом не похож на аварийный – обычная «панелька» советских времен. У здания ГУМВД, напротив которого расположен дом, дежурит полицейский УАЗ.
Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы этого дома. Мэрией было принято решение о начале процедуры расселения жителей.
Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в 17.00. По состоянию на 21.00 ажиотажа, признаков выселения граждан не наблюдалось. Каких-то внешних признаков режима ЧС – тоже. Внешне дом не похож на аварийный – обычная «панелька» советских времен. У здания ГУМВД, напротив которого расположен дом, дежурит полицейский УАЗ.
5 217
весёлый
МИРОТВОРЕЦ
Александр
Александр
Александр