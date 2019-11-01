Происшествия

27 минут назад

На Осеннем проезде всё спокойно

5 217
#дом #расселение #эвакуация #ЧП
На Осеннем проезде всё спокойно

Внешних признаков чрезвычайной ситуации у дома №2 по Осеннему проезду, не просматривается

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Сегодня вечером администрация Липецка распространила распоряжение о введении режима локальной чрезвычайной ситуации в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний.  

Причиной стал сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы этого дома. Мэрией было принято решение о начале процедуры расселения жителей.  

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в 17.00. По состоянию на 21.00 ажиотажа, признаков выселения граждан  не наблюдалось. Каких-то внешних признаков режима ЧС – тоже.  Внешне дом не похож на аварийный – обычная «панелька» советских времен.  У здания ГУМВД, напротив которого расположен дом, дежурит полицейский УАЗ.  

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#дом #расселение #эвакуация #ЧП

Комментарии (5)

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весёлый

4 минуты назад
Держитесь земляки ,морозец пока стены держит
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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
летом почему не суетились ????? когда и была вся информация ! горите в аду слуги народа!
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Александр

14 минут назад
У нас все хорошо, живём без газа! А будем жить ещё и с металлическими распорками
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Александр

16 минут назад
Обсалютно! Умрём в своих квартирах!
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Александр

17 минут назад
Обсалютно! Умрём в своих квартирах!
ответить

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