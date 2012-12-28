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сегодня, 12:20
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В Липецке судятся энергетики: размер иска — 272 миллиона рублей

Газовики требуют взыскать с теплоэнергетиков задолженность и неустойку по договору транспортировки природного газа.

На 5 ноября в Арбитражном суде назначено предварительное судебное заседание по иску АО «Газпром газораспределение Липецк» к АО «РИР Энерго» (филиал «Липецкая генерация»).

Газовики требуют взыскать с теплоэнергетиков задолженность и неустойку по договору транспортировки природного газа по газораспределительным сетям от 14 апреля 2023 года — всего 272,2 миллиона рублей.

«Как следует из материалов дела, в период с октября по декабрь 2023 года АО «Газпром газораспределение Липецк» надлежащим образом оказало АО «РИР Энерго» услуги по транспортировке газа, что подтверждается актами об оказании услуг. Однако компания «РИР Энерго» оплатила эти услуги лишь частично — из 270,1 миллиона рублей перечислено 130,5 миллиона. Задолженность составила 139,6 миллиона рублей. Кроме того, за нарушение сроков оплаты выставлена неустойка в размере 132,6 миллиона рублей. Претензия, направленная в августе 2026 года, оставлена АО «РИР Энерго» без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
арбитражный суд
ЖКХ
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Tt
1 минуту назад
Пора уголовное дело возбуждать!Мошеничество в особо крупном размере !
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Наталья
9 минут назад
Они ссорятся,а мы беднеет.все финансовые скандалы отражаются на простых людях. С нас всё сдирают!!!
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Однако
47 минут назад
Паны сорятся, у холопов чубы трещат. Всё равно на потребителей всё раскинут.
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Вася с 11-го
сегодня, 13:00
газовые трубы газовщикам не принадлежат получается?
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Владимир
сегодня, 12:58
Как за не оказанную услугу деньги брать - РИР в первом ряду, прикрываясь законом. А как оплачивать свои - так в кусты... Куда деньги утекали, не понятно.
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Макака сирапука
сегодня, 12:57
А вот не подерутся)))
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Житель
сегодня, 12:40
А тут за копейки весь мозг вынесут.
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