В Липецке судятся энергетики: размер иска — 272 миллиона рублей

Газовики требуют взыскать с теплоэнергетиков задолженность и неустойку по договору транспортировки природного газа.

На 5 ноября в Арбитражном суде назначено предварительное судебное заседание по иску АО «Газпром газораспределение Липецк» к АО «РИР Энерго» (филиал «Липецкая генерация»).Газовики требуют взыскать с теплоэнергетиков задолженность и неустойку по договору транспортировки природного газа по газораспределительным сетям от 14 апреля 2023 года — всего 272,2 миллиона рублей.«Как следует из материалов дела, в период с октября по декабрь 2023 года АО «Газпром газораспределение Липецк» надлежащим образом оказало АО «РИР Энерго» услуги по транспортировке газа, что подтверждается актами об оказании услуг. Однако компания «РИР Энерго» оплатила эти услуги лишь частично — из 270,1 миллиона рублей перечислено 130,5 миллиона. Задолженность составила 139,6 миллиона рублей. Кроме того, за нарушение сроков оплаты выставлена неустойка в размере 132,6 миллиона рублей. Претензия, направленная в августе 2026 года, оставлена АО «РИР Энерго» без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.