Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки

Температура остается выше нормы.

В ближайшие трое суток влияние антициклона с востока на погоду в Липецкой области продолжит усиливаться, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 9-12 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/сек, днем 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем от +14 до +19 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.