Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки
Температура остается выше нормы.
Среднесуточные температуры составят 9-12 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/сек, днем 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.
День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.
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