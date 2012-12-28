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сегодня, 17:00
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Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки

Температура остается выше нормы.

В ближайшие трое суток влияние антициклона с востока на погоду в Липецкой области продолжит усиливаться, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 9-12 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6-11 м/сек, днем 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.

День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Житель
54 минуты назад
И какой "умный" человек отопление включил? На улице + 17, в квартире +26....
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