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сегодня, 12:36
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У 25-летнего липчанина выманили деньги, напугав утечкой личных данных

Мужчина лишился 30 000 рублей.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его напугали утечкой личных данных после взлома аккаунта в мессенджере. Мужчина поверил и лишился 30 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ветеран
28 минут назад
Удивляюсь. Мужику 25, а такой наивный, или 25 это еще подросток?
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....?
43 минуты назад
Что-то маловато у него было для 25 лет. Или сообразил вовремя. Это мелочь, не беда особая.
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липчанин
44 минуты назад
зато теперь данные не утекут
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алкаш
сегодня, 12:49
легко отделался
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