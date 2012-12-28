У 25-летнего липчанина выманили деньги, напугав утечкой личных данных

Мужчина лишился 30 000 рублей.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его напугали утечкой личных данных после взлома аккаунта в мессенджере. Мужчина поверил и лишился 30 000 рублей.