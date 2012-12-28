Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Липецкие Бонни и Клайд украли продуктов на 6,2 тысячи рублей, cпрятав их под одежду и в карманы
Происшествия
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сегодня, 12:36
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У 25-летнего липчанина выманили деньги, напугав утечкой личных данных
Мужчина лишился 30 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, его напугали утечкой личных данных после взлома аккаунта в мессенджере. Мужчина поверил и лишился 30 000 рублей.
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