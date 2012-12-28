Учитель физкультуры из Липецкой области выиграл Кубок России по каратэ

До сих пор это достижение не покорялось ни одному нашему земляку.

Результаты воспитанников говорят сами за себя: в Ельце создали одну из сильнейших школ киокусинкай в стране.





Фото из архива участников соревнований. Гавриленко слева. Есин справа вместе со своими тренерами

Уроженец Ельца Степан Гавриленко переписал историю единоборств Липецкой области. 23-летний каратист стал первым нашим земляком, который стал победителем Кубка России по киокусинкай.Исторического успеха он добился в Казани в весовой категории 70 кг. Как рассказал GOROD48 тренер Сергей Черморшенцев, его воспитанник провёл 4 поединка и во всех вышел победителем!Гавриленко родился и вырос в Ельце, а работает сейчас в Липецке – учителем физкультуры в школе №10. В будние дни тренируется в одном из липецких клубов каратэ, в по выходным – в родном Ельце. Степан – мастер спорта России, «бронзовый» призёр чемпионата страны-2024, победитель VI летней Спартакиады молодёжи России-2025.Ещё один ельчанин, переехавший в Липецк работать физруком, Иван Есин завоевал «серебряную» медаль в весовой категории свыше 90 кг, что тоже считается очень серьёзным успехом. Подготовил медалиста Евгений Лаврищев.Сборная Липецкой области в соревнованиях взрослых (18+) была представлена только этими двумя спортсменами, но при минимальном количестве участников результат получился более чем качественным. А всего за победу в разных весовых категориях сражались более 100 каратистов со всей страны.Можно отметить и победу в Кубке ещё родного уроженца древнего города Максима Лаврищева в категории до 90 кг, но этот боец сейчас выступает за Нижегородскую область.