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Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
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Происшествия
В Липецкой области сухо и до +21
Общество
В частном секторе Тракторного, в центре города и на Соколе отключат холодную воду
Общество
Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда
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Ракетной опасности — отбой, объявляется желтый уровень
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Спорт
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6 минут назад

Учитель физкультуры из Липецкой области выиграл Кубок России по каратэ

До сих пор это достижение не покорялось ни одному нашему земляку.

Уроженец Ельца Степан Гавриленко переписал историю единоборств Липецкой области. 23-летний каратист стал первым нашим земляком, который стал победителем Кубка России по киокусинкай.

Исторического успеха он добился в Казани в весовой категории 70 кг. Как рассказал GOROD48 тренер Сергей Черморшенцев, его воспитанник провёл 4 поединка и во всех вышел победителем!

Гавриленко родился и вырос в Ельце, а работает сейчас в Липецке – учителем физкультуры в школе №10. В будние дни тренируется в одном из липецких клубов каратэ, в по выходным – в родном Ельце. Степан – мастер спорта России, «бронзовый» призёр чемпионата страны-2024, победитель VI летней Спартакиады молодёжи России-2025.

Ещё один ельчанин, переехавший в Липецк работать физруком, Иван Есин завоевал «серебряную» медаль в весовой категории свыше 90 кг, что тоже считается очень серьёзным успехом. Подготовил медалиста Евгений Лаврищев.

Сборная Липецкой области в соревнованиях взрослых (18+) была представлена только этими двумя спортсменами, но при минимальном количестве участников результат получился более чем качественным. А всего за победу в разных весовых категориях сражались более 100 каратистов со всей страны.

Можно отметить и победу в Кубке ещё родного уроженца древнего города Максима Лаврищева в категории до 90 кг, но этот боец сейчас выступает за Нижегородскую область.

Результаты воспитанников говорят сами за себя: в Ельце создали одну из сильнейших школ киокусинкай в стране.

Фото из архива участников соревнований. Гавриленко слева. Есин справа вместе со своими тренерами
Каратэ
Степан Гавриленко
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