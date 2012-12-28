Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 13:57
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Жертва сайта знакомств: 20-летний данковчанин лишился 48 000 рублей
«Билет» в квартиру обошелся молодому человеку в 3 000 рублей, «страховка здоровья девушки» — в 20 000. Ещё 25 000 он заплатил за «восстановление работы интернет-площадки».
«Не попав в квартиру, он потребовал вернуть деньги за не оказанные услуги. С этого момента общение с девушкой прекратилось, и в диалог вступил ее куратор-сутенер. Он стал запугивать клиента. Сообщил, что из-за его действий был взломан сайт, и потребовал перевести 25 тысяч рублей на восстановление работы интернет-площадки. Мужчина перевел 25 000 рублей на предложенный счет и обратился в полицию только после нового требования о переводе денег», — сообщает управление МВД по Липецкой области.
Всего за неделю злоумышленники лишили жителей области более 3,5 миллиона рублей: зарегистрировано два заявления о кражах с банковских счетов и семь заявлений о мошенничестве.
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