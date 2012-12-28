Жертва сайта знакомств: 20-летний данковчанин лишился 48 000 рублей

«Билет» в квартиру обошелся молодому человеку в 3 000 рублей, «страховка здоровья девушки» — в 20 000. Ещё 25 000 он заплатил за «восстановление работы интернет-площадки».

17 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель Данковского округа. Мужчина списался с девушкой на сайте знакомств, и она предложила продолжить общение и встретиться в квартире. «Входной билет» в квартиру обошелся молодому человеку в 3 000 рублей. Оплата «страховки» здоровья девушки составляла 24 000 рублей, однако данковчанин смог перевести только 20 000 рублей — больше у него не было.«Не попав в квартиру, он потребовал вернуть деньги за не оказанные услуги. С этого момента общение с девушкой прекратилось, и в диалог вступил ее куратор-сутенер. Он стал запугивать клиента. Сообщил, что из-за его действий был взломан сайт, и потребовал перевести 25 тысяч рублей на восстановление работы интернет-площадки. Мужчина перевел 25 000 рублей на предложенный счет и обратился в полицию только после нового требования о переводе денег», — сообщает управление МВД по Липецкой области.Всего за неделю злоумышленники лишили жителей области более 3,5 миллиона рублей: зарегистрировано два заявления о кражах с банковских счетов и семь заявлений о мошенничестве.