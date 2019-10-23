Происшествия

15 минут назад

Экс-начальник лечебно-исправительного учреждения УФСИН осужден за превышение полномочий

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#взятка #должностные полномочия
Экс-начальник лечебно-исправительного учреждения УФСИН осужден за превышение полномочий

В Липецке вынесен приговор по делу бывшего начальника федерального казенного учреждения «Лечебно-исправительное учреждение №1» регионального УФСИН России, обвиненному в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области, в 2016 году обвиняемый, будучи начальником лечебно-исправительного учреждения УФСИН России по Липецкой области, выполняя заведомо для него незаконные указания вышестоящего руководства, заключил государственные контракты на поставку товаров для нужд исправительного учреждения. При этом был нарушен порядок, предусмотренный федеральным законодательством для проведения торгов. В результате были созданы преимущественные условия для единственного поставщика растительного масла. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн. рублей.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и УЭБиПК России.

В ходе предва­рительного следствия обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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#взятка #должностные полномочия

Комментарии (2)

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Trezvennik

5 минут назад
20 млн. рублей. - штрафа в размере 50 тысяч рублей. Надо было лярд тырить, тогда бы просто предупреждение было бы.
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1234

6 минут назад
Штраф 50 тысяч, это гуманно. Так сказать заплати с 20 Лямов в доход государства и живи спокойно
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