15 минут назад
Экс-начальник лечебно-исправительного учреждения УФСИН осужден за превышение полномочий
В Липецке вынесен приговор по делу бывшего начальника федерального казенного учреждения «Лечебно-исправительное учреждение №1» регионального УФСИН России, обвиненному в превышении должностных полномочий.
Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и УЭБиПК России.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Trezvennik
1234