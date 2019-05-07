Происшествия
59 минут назад
В Липецке за взятку по «масляному делу» осудили бывшего заместителя начальника УФСИН региона
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Антонину Орлову приговорили к 5 годам лишения свободы.
Сегодня в Правобережном районном суде Липецка вынесли приговор бывшему заместителю начальника УФСИН по Липецкой области Антонине Орловой.
Антонина Орлова признана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей.
Напомним, что в нарушение порядка госзакупок Антонина Орлова определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 млн рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемой утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта, фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей. Кроме этого, обвиняемая получила денежное вознаграждение в сумме 84 тысячи рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании при заключении с ней госконтрактов.
Примечательно, что вину в совершении преступления фигурантка признала полностью.
Осужденную взяли под стражу сразу же после оглашения приговора.
Кстати, Антонина Орлова стала паровозом, потянувшим под суд своего начальника Геннадия Чейкина. По данным следствия, подозреваемый через своего заместителя Антонину Орлову в 2016 году получил взятку от директора ООО "Усманский завод растительных масел" в сумме 1,5 млн рублей. За денежное вознаграждение с взяткодателем, как с единственным поставщиком, были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений.
Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества бывшего начальника УФСИН в сфере страхования. С целью получения выплат Геннадий Чейкин сообщил в страховую компанию ложные сведения о получении им травмы во время исполнения служебных обязанностей (на самом деле он упал со снегохода) и представил соответствующие документы. В качестве компенсации на его банковский счет были перечислены более 200 тысяч рублей. Оформив инвалидность в результате якобы полученной им травмы во время службы, обратился к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 млн рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца: Геннадий Чейкин самостоятельно отказался от иска, и суд прекратил производство по его гражданскому делу.
Антонина Орлова признана виновной в совершении целого ряда преступлений: посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Полковник внутренней службы приговорена по совокупности преступлений к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима. Также ей назначен штраф в размере одного миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей.
Напомним, что в нарушение порядка госзакупок Антонина Орлова определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 млн рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемой утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта, фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей. Кроме этого, обвиняемая получила денежное вознаграждение в сумме 84 тысячи рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании при заключении с ней госконтрактов.
Примечательно, что вину в совершении преступления фигурантка признала полностью.
Осужденную взяли под стражу сразу же после оглашения приговора.
Кстати, Антонина Орлова стала паровозом, потянувшим под суд своего начальника Геннадия Чейкина. По данным следствия, подозреваемый через своего заместителя Антонину Орлову в 2016 году получил взятку от директора ООО "Усманский завод растительных масел" в сумме 1,5 млн рублей. За денежное вознаграждение с взяткодателем, как с единственным поставщиком, были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений.
Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества бывшего начальника УФСИН в сфере страхования. С целью получения выплат Геннадий Чейкин сообщил в страховую компанию ложные сведения о получении им травмы во время исполнения служебных обязанностей (на самом деле он упал со снегохода) и представил соответствующие документы. В качестве компенсации на его банковский счет были перечислены более 200 тысяч рублей. Оформив инвалидность в результате якобы полученной им травмы во время службы, обратился к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 млн рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца: Геннадий Чейкин самостоятельно отказался от иска, и суд прекратил производство по его гражданскому делу.
5 1046
Шарик
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