Общество

сегодня, 12:35

Военный городок перейдет от военного управления к гражданскому в декабре

7 896
#Военный городок
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Военный городок перейдет от военного управления к гражданскому в декабре

После этого в мэрии рассмотрят вопрос строительства в нем детского сада.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов рассказал о работе своего ведомства в этом году.

В этом году бюджет городского управления строительства составил 2 миллиарда 845 миллионов рублей (в 2018 году ведомству на его деятельность выделяли 3 миллиарда 51 миллион рублей, но тогда МКУ смогло освоить лишь 2 миллиарда 466 миллиона). По состоянию на сентябрь израсходовано всего 822,5 млн рублей.

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Приоритетами работы МКУ в дошкольном образовании стали достройка семи ясельных корпусов на 135 мест каждый в разных районах города, а также начавшее строительство трех детских садов в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный» со сроком сдачи в 2020 году. По строке «образование» городские строители вот уже третий год подряд морочатся со школой на улице 50 лет НЛМК (объем ее финансирования на этот год - 226,6 млн рублей) и будут заниматься контролем над завершением объекта в 2020 году. В этом году у школ №20 и №45 появились два стадиона. Реконструируется под занятия художественной гимнастикой помещение ДЮСШ-1 по улице Циолковского и строится футбольное поле с искусственным покрытием на улице Ударников для ДЮСШ-8.

По графе «коммунальное строительство» УКС контролирует проведение водопровода длиной 32,2 км в будущий поселок «Радужный», в котором будут жить многодетные семьи (на это выделены 128 млн рублей) и строительство такой же сети по переулку Бодрый в Желтых Песках.

Самые большие объекты дорожного строительства - первый этап реконструкции проспекта Победы (контракт охватывает два года и стоит 1,1 млрд рублей) и строительство объездной и внутриквартальной дорог в микрорайоне «Елецкий.

Продолжается в этом году благоустройство территорий, прилегающих к областному драмтеатру, сквера у Комсомольского пруда, территории вокруг стадиона «Металлург», начата реконструкция Нижнего парка.

- Когда территория Военного городка перейдет в ведение городской администрации? Скоро там введут в эксплуатацию три многоквартирных дома на 780 квартир. Предполагается ли строительство в Военном городке школы и детсада? - поинтересовался у Сергея Алпатов депутат Игорь Марчуков.

- Вопрос - не ко мне. В 2020 году в Липецке будут построены школа и три детских сада. Военный городок - не моя компетенция, - ответил главный строитель мэрии.

За своего подчиненного ответил председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Александр Ковалев:

- Согласно планам, ожидаемая передача Военного городка с баланса Минобороны на баланс администрации Липецка - декабрь. Когда это случится, эта территория тут же попадет в наши планы благоустройства.
7 896
#Военный городок
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Комментарии (7)

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НЕ ПАТРИОТ

4 минуты назад
Слава КПСС !, - Лечиться надо!!! Гальку в Быхановом 3,14 дят тоже "бандеры" из нищебродства? И кисточку у Сорокина они же отломали)))
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Слава КПСС !

12 минут назад
советская авиационная школа считалась лучшей в мире. СССР был мощнейшей державой , жаль только бандер недобитых пощадили. теперь они здесь гадят из зависти и нищебродства.
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прапорщик Курило

16 минут назад
теперь в городке можно ходить без сапог
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=

37 минут назад
бардели и пивнух там настройте летуны это любят ощень.
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ШОМПОЛ

56 минут назад
в первую очередь нужно снести памятник кортавому немецкому шпиону , из за которого весь сыр -бор !
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!

сегодня, 13:02
У школы 45 смех, а не стадион. Оставили маленький кусочек, оставшийся от яслей.
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Ваш

сегодня, 12:49
А когда снесут бетонного картавого беса, что на фото?
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