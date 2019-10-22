Общество
сегодня, 12:35
Военный городок перейдет от военного управления к гражданскому в декабре
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После этого в мэрии рассмотрят вопрос строительства в нем детского сада.
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов рассказал о работе своего ведомства в этом году.
В этом году бюджет городского управления строительства составил 2 миллиарда 845 миллионов рублей (в 2018 году ведомству на его деятельность выделяли 3 миллиарда 51 миллион рублей, но тогда МКУ смогло освоить лишь 2 миллиарда 466 миллиона). По состоянию на сентябрь израсходовано всего 822,5 млн рублей.
Приоритетами работы МКУ в дошкольном образовании стали достройка семи ясельных корпусов на 135 мест каждый в разных районах города, а также начавшее строительство трех детских садов в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный» со сроком сдачи в 2020 году. По строке «образование» городские строители вот уже третий год подряд морочатся со школой на улице 50 лет НЛМК (объем ее финансирования на этот год - 226,6 млн рублей) и будут заниматься контролем над завершением объекта в 2020 году. В этом году у школ №20 и №45 появились два стадиона. Реконструируется под занятия художественной гимнастикой помещение ДЮСШ-1 по улице Циолковского и строится футбольное поле с искусственным покрытием на улице Ударников для ДЮСШ-8.
По графе «коммунальное строительство» УКС контролирует проведение водопровода длиной 32,2 км в будущий поселок «Радужный», в котором будут жить многодетные семьи (на это выделены 128 млн рублей) и строительство такой же сети по переулку Бодрый в Желтых Песках.
Самые большие объекты дорожного строительства - первый этап реконструкции проспекта Победы (контракт охватывает два года и стоит 1,1 млрд рублей) и строительство объездной и внутриквартальной дорог в микрорайоне «Елецкий.
Продолжается в этом году благоустройство территорий, прилегающих к областному драмтеатру, сквера у Комсомольского пруда, территории вокруг стадиона «Металлург», начата реконструкция Нижнего парка.
- Когда территория Военного городка перейдет в ведение городской администрации? Скоро там введут в эксплуатацию три многоквартирных дома на 780 квартир. Предполагается ли строительство в Военном городке школы и детсада? - поинтересовался у Сергея Алпатов депутат Игорь Марчуков.
- Вопрос - не ко мне. В 2020 году в Липецке будут построены школа и три детских сада. Военный городок - не моя компетенция, - ответил главный строитель мэрии.
За своего подчиненного ответил председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Александр Ковалев:
- Согласно планам, ожидаемая передача Военного городка с баланса Минобороны на баланс администрации Липецка - декабрь. Когда это случится, эта территория тут же попадет в наши планы благоустройства.
В этом году бюджет городского управления строительства составил 2 миллиарда 845 миллионов рублей (в 2018 году ведомству на его деятельность выделяли 3 миллиарда 51 миллион рублей, но тогда МКУ смогло освоить лишь 2 миллиарда 466 миллиона). По состоянию на сентябрь израсходовано всего 822,5 млн рублей.
Приоритетами работы МКУ в дошкольном образовании стали достройка семи ясельных корпусов на 135 мест каждый в разных районах города, а также начавшее строительство трех детских садов в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный» со сроком сдачи в 2020 году. По строке «образование» городские строители вот уже третий год подряд морочатся со школой на улице 50 лет НЛМК (объем ее финансирования на этот год - 226,6 млн рублей) и будут заниматься контролем над завершением объекта в 2020 году. В этом году у школ №20 и №45 появились два стадиона. Реконструируется под занятия художественной гимнастикой помещение ДЮСШ-1 по улице Циолковского и строится футбольное поле с искусственным покрытием на улице Ударников для ДЮСШ-8.
По графе «коммунальное строительство» УКС контролирует проведение водопровода длиной 32,2 км в будущий поселок «Радужный», в котором будут жить многодетные семьи (на это выделены 128 млн рублей) и строительство такой же сети по переулку Бодрый в Желтых Песках.
Самые большие объекты дорожного строительства - первый этап реконструкции проспекта Победы (контракт охватывает два года и стоит 1,1 млрд рублей) и строительство объездной и внутриквартальной дорог в микрорайоне «Елецкий.
Продолжается в этом году благоустройство территорий, прилегающих к областному драмтеатру, сквера у Комсомольского пруда, территории вокруг стадиона «Металлург», начата реконструкция Нижнего парка.
- Когда территория Военного городка перейдет в ведение городской администрации? Скоро там введут в эксплуатацию три многоквартирных дома на 780 квартир. Предполагается ли строительство в Военном городке школы и детсада? - поинтересовался у Сергея Алпатов депутат Игорь Марчуков.
- Вопрос - не ко мне. В 2020 году в Липецке будут построены школа и три детских сада. Военный городок - не моя компетенция, - ответил главный строитель мэрии.
За своего подчиненного ответил председатель городского департамента градостроительства и архитектуры Александр Ковалев:
- Согласно планам, ожидаемая передача Военного городка с баланса Минобороны на баланс администрации Липецка - декабрь. Когда это случится, эта территория тут же попадет в наши планы благоустройства.
7 896
НЕ ПАТРИОТ
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прапорщик Курило
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ШОМПОЛ
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