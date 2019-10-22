Гинеколог из Липецка получила награду за отказы от абортов

Акушер признана лучшей в практике сохранения беременности у тех, кто пришел избавиться от ребенка.

Врач акушер-гинеколог Елена Ивакина стала лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства», сообщает липецкая городская больница скорой помощи №1. Врач работает в женской консультации при БСМП.



Елене Ивакиной вручили диплом лауреата за I место в номинации «Лучший врач – акушер-гинеколог». Победитель был отобран по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся к врачу за направлением на аборт. Церемония награждения состоялась в рамках IV Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье семьи – здоровье нации», организованной фондом Андрея Первозванного.





В конференции приняли участие руководители органов власти федерального и регионального уровня, представители научного и медицинского сообщества, психологи, специалисты по социальной работе, руководители государственных и епархиальных центров помощи женщинам и детям, социально ориентированных общественных организаций. Особое внимание на конференции было уделено вопросу сохранения репродуктивного здоровья населения, формированию семейно-ориентированного подхода в системе здравоохранения и образования, развитию новых форм межведомственного взаимодействия для организации эффективной помощи беременной женщине и семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

