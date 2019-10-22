Общество

35 минут назад

Сломанный ребенком памятник в Липецке восстановили

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#памятник #художник #Виктор Сорокин
Сломанный ребенком памятник в Липецке восстановили

"Художнику" вернули кисточку.

Как сообщили в управлении главного смотрителя по городу Липецку, работы по ремонту монумента "Художник" завершены. О том, что памятник поврежден, стало известно в начале октября. Позже с помощью систем видеонаблюдения удалось установить, что кисть из руки художника отломил ребенок, игравший возле монумента. В действиях юного липчанина, наверняка, не было злого умысла. Вместе с тем жителей и гостей областного центра призывают бережно относится к городскому имуществу и следить за детьми, которые по неосторожности могут не только испортить его, но и причинить вред своему здоровью.

Напомним, памятник Виктору Сорокину установили минувшим летом. Автор скульптурной композиции — народный художник Александр Вагнер. Средства на изготовление постамента и установку монумента выделили предприниматели и представители творческого сообщества.
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#памятник #художник #Виктор Сорокин

Комментарии (4)

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1

6 минут назад
Ну конечно! Там хорошо видно на видео как он долго ломает эту кисточку, а мамашка или бабушка стоит и смотрит. Это называется не было злого умысла. У нас все вандалы ломают и портят город без злого умысла!...
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1111

18 минут назад
Прикол, раньше писали, что лет 10. Вроде в этом возрасте уже должна быть голова на плечах, но это при условии, что родители с мозгами.
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Коли

22 минуты назад
В действиях юного липчанина, наверняка, не было злого умысла.....Ну конечно не было. на хрена он лазит по памятнику?? ОН что обезьяна без мозгов?? Тогда вывод один - и мамаша и папаша орангутанги. Наказать их рублём и побольше . Может какая извилина появится у них. Культура поведения отсутствует в Липецке
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Прикол

26 минут назад
Интересно сколько годиков ребёнку?
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