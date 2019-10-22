Сломанный ребенком памятник в Липецке восстановили

"Художнику" вернули кисточку.

Как сообщили в управлении главного смотрителя по городу Липецку, работы по ремонту монумента "Художник" завершены. О том, что памятник поврежден, стало известно в начале октября. Позже с помощью систем видеонаблюдения удалось установить, что кисть из руки художника отломил ребенок, игравший возле монумента. В действиях юного липчанина, наверняка, не было злого умысла. Вместе с тем жителей и гостей областного центра призывают бережно относится к городскому имуществу и следить за детьми, которые по неосторожности могут не только испортить его, но и причинить вред своему здоровью.



Напомним, памятник Виктору Сорокину установили минувшим летом. Автор скульптурной композиции — народный художник Александр Вагнер. Средства на изготовление постамента и установку монумента выделили предприниматели и представители творческого сообщества.