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Пятилетняя девочка из Мурома погибла в Турции

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Пятилетняя девочка из Мурома погибла в Турции

Девочка упала с электровелосипеда

В Турецком Кемере пятилетняя туристка из Мурома упала с электровелосипеда, получила тяжелую травму головы и умерла, сообщает ТВЦ.

Семья девочки – мама, папа и ее 10-летний брат – самостоятельно отправились на экскурсию в каньон Гейнюк. Для путешествия они арендовали трехместный электровелосипед. 

Семья девочки – мама, папа и ее 10-летний брат – самостоятельно отправились на экскурсию в каньон Гейнюк. Для путешествия они арендовали трехместный электровелосипед. Глава семейства не справился с управлением, транспортное средство выкатилось за пределы дороги. Отец, мать и сын получили легкие ушибы, а 5-летняя дочка упала на голову.

Отец отвез девочку на попутке в больницу. Там малышку поместили в реанимационное отделение, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Всех остальных членов семьи выписали после оказания первой помощи.

Генконсульство России в Турции подтвердило гибель пятилетней девочки и занимается уточнением обстоятельств.
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