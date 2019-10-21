В придорожных кафе Липецкой области выявлены нарушения

В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура Ельца выявила нарушения в деятельности придорожного сервиса - кафе «Азербайджан» и киоске быстрого питания «SHAWERMA».



Так, в кафе не осуществлялся контроль за температурным режимом хранения пищевых продуктов, на используемые мясопродукты отсутствовало ветеринарное свидетельство, использовался деформированный кухонный инвентарь, при входе в кафе не был размещен знак о запрете курения..



В киоске быстрого питания «SHAWERMA» отсутствовала обязательная информация для потребителей о наименовании организации, юридическом адресе и режиме работы, у повара - продавца не было медицинской книжки, на кухне отсутствовало централизованное водоснабжение, не проводилась влажная уборка, не осуществлялся контроль за заменой фритюрных жиров и др.



По результатам проверки указанных объектов общественного питания прокурор возбудил в общей сложности 4 дела об административных правонарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые направлены для рассмотрения по существу в ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце.



Разъясняем, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщили в прокуратуре Липецкой области.





