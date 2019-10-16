Общество
58 минут назад
Родителей липецких школьников просят анонимно высказать свое мнение
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Опрос посвящен вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Департамент образования администрации Липецка просит родителей липецких школьников ответить на вопросы опроса, касающегося инклюзивного образования. Сбор мнений адресован взрослым, у чьих детей есть ограничения по здоровью.
- Опрос родителей проводится впервые с целью улучшения качества образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ. Ранее в рамках проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» эксперты ЛГПУ проводили анкетирование школьников, которые обучаются в массовых школах совместно с детьми с ОВЗ, но мы бы хотели уточнить его результаты дополнительным выяснением мнения родителей, где будет комфортнее обучаться их ребёнку, - сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.
Опрос состоит из семи пунктов. Вопросы затрагивают темы совместного обучения детей с ОВЗ с другими школьниками, принципов выбора образовательного учреждения; родителей спрашивают о необходимости обращения к специалистам вне школы.
Итоги опроса планируют подвести в декабре 2019 года. Высказать свою позицию можно анонимно. На основе полученных результатов будет скорректирована работа образовательных учреждений со всеми участниками образовательных отношений по данному направлению. В Липецке дети с ОВЗ получают знания в 12 образовательных учреждениях.
- Опрос родителей проводится впервые с целью улучшения качества образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ. Ранее в рамках проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» эксперты ЛГПУ проводили анкетирование школьников, которые обучаются в массовых школах совместно с детьми с ОВЗ, но мы бы хотели уточнить его результаты дополнительным выяснением мнения родителей, где будет комфортнее обучаться их ребёнку, - сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.
Опрос состоит из семи пунктов. Вопросы затрагивают темы совместного обучения детей с ОВЗ с другими школьниками, принципов выбора образовательного учреждения; родителей спрашивают о необходимости обращения к специалистам вне школы.
Итоги опроса планируют подвести в декабре 2019 года. Высказать свою позицию можно анонимно. На основе полученных результатов будет скорректирована работа образовательных учреждений со всеми участниками образовательных отношений по данному направлению. В Липецке дети с ОВЗ получают знания в 12 образовательных учреждениях.
8 1308
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