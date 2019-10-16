Общество

58 минут назад

Родителей липецких школьников просят анонимно высказать свое мнение

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#опрос #инклюзивное образование
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Родителей липецких школьников просят анонимно высказать свое мнение

Опрос посвящен вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Департамент образования администрации Липецка просит родителей липецких школьников ответить на вопросы опроса, касающегося инклюзивного образования. Сбор мнений адресован взрослым, у чьих детей есть ограничения по здоровью.

- Опрос родителей проводится впервые с целью улучшения качества образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ. Ранее в рамках проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» эксперты ЛГПУ проводили анкетирование школьников, которые обучаются в массовых школах совместно с детьми с ОВЗ, но мы бы хотели уточнить его результаты дополнительным выяснением мнения родителей, где будет комфортнее обучаться их ребёнку, - сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка.

Опрос состоит из семи пунктов. Вопросы затрагивают темы совместного обучения детей с ОВЗ с другими школьниками, принципов выбора образовательного учреждения; родителей спрашивают о необходимости обращения к специалистам вне школы.

Итоги опроса планируют подвести в декабре 2019 года. Высказать свою позицию можно анонимно. На основе полученных результатов будет скорректирована работа образовательных учреждений со всеми участниками образовательных отношений по данному направлению. В Липецке дети с ОВЗ получают знания в 12 образовательных учреждениях.
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#опрос #инклюзивное образование
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Комментарии (9)

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Знайка

51 секунду назад
Перри Мейсон, сам-то грамотно научись писать, а потом учи других грамоте, неуч! Ха-ха-ха...
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Оля

4 минуты назад
Кулема, это явно не овз, а неблагополучная семья и отсутствие воспитания. У нас такой был, срывал уроки, кидался стульями, прыгал на столах. Детей доставал, сама ходила, тряханула ублюдка за углом и пообещала, что отправлю в интернат, он очень этого боялся, моего больше не трогал. Выперли в 5 классе. Знаю,что не имела право, так поступать, но на жалобы директор и учитель не реагировали.
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Вальдемар

7 минут назад
Хватит дурачиться! Уже по телевизору показывают "7 сезон 7 выпуск Щербаков про школу" ну всё как везде, может хватит? Учат в школе учат в школе сейчас не актуально- это факт. Только проверяют как занимаются родители.
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Оля

11 минут назад
Светлана, да обзываться начинают с садика и не важно есть какие изъяны, и нос будет большой, и глаза, и уши большие. Так было всегда, просто объяснить своему ребенку, что кто обзывает, сам ущербный. И кто каким Выра см ти,ещё не известно.
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Перри Мейсон

12 минут назад
Кулема, "никому не даёт заниматься" Это заметно, ибо вы до сих пор не знакомы со знаками препинания)))
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Кулема

13 минут назад
В нашем классе ребенок с овз полный неадекват писает на платочек и суетего в нос всем детям ест дохлых мух гоняется за детьми в классе с дохлыми мышами на уроке никому не даёт заниматься ходит в третий класс буквы ни одной не знает считать не умеет ешае на уроках ходи по классу шумит кричит в страдают хорошие дети которые хотят получать знания
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Светлана

25 минут назад
У нас ребенок ходит в очках, и есть " умные дети", которые обзыват. Родители не пытаются ,как- то рассказать,донести до ребёнка,что обзывать, это не хорошо. Всё идет из семьи! Надо с детьми разговаривать,объяснять, а не выгораживать своё чадо...
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Только в рашке

32 минуты назад
У 6 летних детей находят алкоголь в крови
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Оля

38 минут назад
Ребенку будет самому дискомфортно. Я лично не против,если дети будут учиться вместе. Но!!найдутся дети без ограничений и по любому будут издеваться и обзывать. Нужно это родителям ребенка с овз?
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