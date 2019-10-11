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Липецкая вечЁрка: то самое убийство, школьный переполох и рассказ про пивас
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 11 октября.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области раскрыли убийство 21-летней Алены Серт, совершенное в 2012 году. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Липецка, отбывавший на момент задержания срок за разбой. В августе 2012 года убийство 21-летней Алены Серт потрясло весь город. 5 августа Алена отпросилась у отца на прогулку. Вечером она вышла из дома на улице Жуковского и больше не вернулась…
Сегодня утром неизвестный парализовал работу школы и сорвал уроки. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:40. Неизвестный распылил в школьной столовой, предположительно, перцовый баллончик. Администрация школы провела эвакуацию учеников и персонала. Правоохранители должны вычислить хулигана.
Тем временем стало известно, что напротив Петровского рынка появится торговый центр. Сейчас на участке — пустырь. Исходя из планов, торговый центр будет многоуровневым, высотой от 2 до 5 этажей. Его площадь составит 4 000 квадратных метров. Иные детали проекта на этом этапе не раскрываются.
Ну а депутаты всё решают, как ограничить продажу пива. Депутаты-«единороссы» решили вступиться за жильцов таких домов, придумав ряд ограничительных поправок федерального законодательства «в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания». При этом члены Госдумы решили поиграть в демократию, заручившись поддержкой населения, проведя «антиалкогольные» опросы россиян на местах. Подробнее в материале «Рассказ про пивас».
Сегодня утром неизвестный парализовал работу школы и сорвал уроки. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:40. Неизвестный распылил в школьной столовой, предположительно, перцовый баллончик. Администрация школы провела эвакуацию учеников и персонала. Правоохранители должны вычислить хулигана.
Тем временем стало известно, что напротив Петровского рынка появится торговый центр. Сейчас на участке — пустырь. Исходя из планов, торговый центр будет многоуровневым, высотой от 2 до 5 этажей. Его площадь составит 4 000 квадратных метров. Иные детали проекта на этом этапе не раскрываются.
Ну а депутаты всё решают, как ограничить продажу пива. Депутаты-«единороссы» решили вступиться за жильцов таких домов, придумав ряд ограничительных поправок федерального законодательства «в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания». При этом члены Госдумы решили поиграть в демократию, заручившись поддержкой населения, проведя «антиалкогольные» опросы россиян на местах. Подробнее в материале «Рассказ про пивас».
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