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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: то самое убийство, школьный переполох и рассказ про пивас

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: то самое убийство, школьный переполох и рассказ про пивас

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 11 октября.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области раскрыли убийство 21-летней Алены Серт, совершенное в 2012 году. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Липецка, отбывавший на момент задержания срок за разбой. В августе 2012 года убийство 21-летней Алены Серт потрясло весь город. 5 августа Алена отпросилась у отца на прогулку. Вечером она вышла из дома на улице Жуковского и больше не вернулась…

Сегодня утром неизвестный парализовал работу школы и сорвал уроки. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:40. Неизвестный распылил в школьной столовой, предположительно, перцовый баллончик. Администрация школы провела эвакуацию учеников и персонала. Правоохранители должны вычислить хулигана.

Тем временем стало известно, что напротив Петровского рынка появится торговый центр. Сейчас на участке — пустырь. Исходя из планов, торговый центр будет многоуровневым, высотой от 2 до 5 этажей. Его площадь составит 4 000 квадратных метров. Иные детали проекта на этом этапе не раскрываются.

Ну а депутаты всё решают, как ограничить продажу пива. Депутаты-«единороссы» решили вступиться за жильцов таких домов, придумав ряд ограничительных поправок федерального законодательства «в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания». При этом члены Госдумы решили поиграть в демократию, заручившись поддержкой населения, проведя «антиалкогольные» опросы россиян на местах. Подробнее в материале «Рассказ про пивас».
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#вечёрка
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Комментарии (2)

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Город 48

38 минут назад
У меня родственник работал в Екатеринбурге корреспондентом газеты «вечерний мегаполис « и он говорил: есть такая рубрика « проверено на себе « Он даже сел в тюрьму по заданию редакции, чтоб на себе испытать как живут заключённые, и только потом писал статью об этом
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Автобус

сегодня, 20:21
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Например последний на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 ежедневно. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/ Быстро,выгодно,экономно,Безопасно!!!!
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