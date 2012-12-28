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сегодня, 17:43
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На отсутствие воды жалуются и жители Ситовки

Воды четвертый день нет на улице Центральной.

К GOROD48 обратились жители дома № 10 по улице Центральной села Ситовка — с 23 мая у них нет воды. Обращения в МУП «Липецкий районный водоканал» желаемого результата не принесли. 

24 мая им говорили, что проводился ремонт автоматики, 25 мая — запуск резервного насоса, 26 мая — ремонт того самого резервного насоса. Сегодня 27мая воды нет.

«Складывается впечатление, что МУП «Липецкий районный водоканал» не только не спешит решить проблему отсутствия питьевой воды, но и прямо игнорирует ее, т. к. на официальном сайте организации информация о каких-либо отключениях подачи питьевой воды по нашему адресу отсутствует. Кроме того, МУП на вопрос, по какой причине отсутствует подача питьевой воды, всегда дает один ответ — это связано с несанкционированным поливом земельных участков. Однако мер по борьбе с этим несанкционированным поливом не принимаются, обходы с целью выявления таких лиц не проводятся», — написала нам Мария Бальва,

— С наступлением поливочного сезона резко увеличился разбор воды на всей территории округа. Оборудование работает практически без остановки. Причина отсутствия водоснабжения связана с вышедшим из строя насосным оборудованием на артезианских скважинах. Работы по его замене в селе Ситовка произведены 27 мая. На текущий момент все скважины в работе, идет наполнение системы. Аналогичные работы в селе Косыревка будут проведены 28 мая. В настоящий момент там наблюдается понижение давления на части улиц, — сообщил GOROD48 заместитель главы администрации Липецкого округа Сергей Букарев и добавил, что в Косыревке сегодня будет организован подвоз воды.

Напомним, сегодня GOROD48 рассказывал и о  проблемах жителей села Косыревка, которые также остались без воды.
отключение воды
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Огороды поливают
44 минуты назад
Элементарно, чё!
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Зелёный остров
47 минут назад
Нужнее
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Тетя
сегодня, 18:11
С.Сырское, воды нет 6 дней. Совсем.
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