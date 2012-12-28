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59 минут назад
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Четыре «золотые» медали и норматив мастера спорта России

В Липецке появился весьма перспективный пловец.

Липецкий пловец Виталий Абдулов завоевал четыре (!) «золотые» медали в Челябинске на Кубке 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова среди юношей и девушек 2010-11 гг.р.

Воспитанник Оксаны Кравчук не знал себе равных в спринтерских дистанциях, победив в заплывал на 50 и 100 метров вольным стилем, а также на 50 метров на спине и на «полтиннике» баттерфляем. В заплыве баттерфляем Абдуллов показал результат 26, 26 секунды, выполнив норматив мастера спорта России.

На Урале в активе липчан ещё два «серебра». Максим Матвеев стал вторым на 100-метровке баттерфляем

А в эстафете 4х100 метров вольным стилем Адбуллов, Матвеев, а также Матвей Родионов и Вячеслав Лихачёв приплыли к финишу вторыми. Быстрее липчан был только квартет из Москвы.

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Наша эстафетная команда. Фото из архива участников соревнований
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Ирина
44 минуты назад
Молодец! Поздравляем!
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