Четыре «золотые» медали и норматив мастера спорта России

В Липецке появился весьма перспективный пловец.

А в эстафете 4х100 метров вольным стилем Адбуллов, Матвеев, а также Матвей Родионов и Вячеслав Лихачёв приплыли к финишу вторыми. Быстрее липчан был только квартет из Москвы.









Липецкий пловец Виталий Абдулов завоевал четыре (!) «золотые» медали в Челябинске на Кубке 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова среди юношей и девушек 2010-11 гг.р.Воспитанник Оксаны Кравчук не знал себе равных в спринтерских дистанциях, победив в заплывал на 50 и 100 метров вольным стилем, а также на 50 метров на спине и на «полтиннике» баттерфляем. В заплыве баттерфляем Абдуллов показал результат 26, 26 секунды, выполнив норматив мастера спорта России.На Урале в активе липчан ещё два «серебра». Максим Матвеев стал вторым на 100-метровке баттерфляем