Более 600 сотрудников НЛМК получили пропуска на велосипеды

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал традиционный велосезон. Сотрудники проехать через КПП на велосипеде и добраться на нем до своего цеха. Специальную отметку в пропуске получили уже более 600 работников предприятия.





Одним из первых на двухколесный транспорт в этом году пересел главный специалист ремонтного цеха кранового оборудования НЛМК Павел Бадин. Он уже несколько лет подряд в теплое время года добирается до работы на велосипеде. Помимо экологичности этого вида транспорта, Павел отмечает и ряд других преимуществ.— Из своего микрорайона «Звездный» на велосипеде я добираюсь до работы быстрее, чем на машине, — в пробках не стою. К тому же мне нравится физическая нагрузка. С утра велопрогулка очень бодрит, да и вечером помогает держать себя в тонусе, — делится Павел Бадин.Для любителей экологичного транспорта на НЛМК создали удобную инфраструктуру — современными велопарковками в виде стальных пружин оборудованы все подразделения комбината. Система велопаркинга объединяет более 20 локаций комбината.Ежегодно велосезон на НЛМК начинается весной и заканчивается в середине осени. В 2025 году спецпропуска на комбинате будут действовать до 15 октября, но при благоприятной погоде сезон экологичного транспорта продлят.