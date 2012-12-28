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НЛМК Live
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14 минут назад
Более 600 сотрудников НЛМК получили пропуска на велосипеды
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал традиционный велосезон. Сотрудники проехать через КПП на велосипеде и добраться на нем до своего цеха. Специальную отметку в пропуске получили уже более 600 работников предприятия.
— Из своего микрорайона «Звездный» на велосипеде я добираюсь до работы быстрее, чем на машине, — в пробках не стою. К тому же мне нравится физическая нагрузка. С утра велопрогулка очень бодрит, да и вечером помогает держать себя в тонусе, — делится Павел Бадин.
Для любителей экологичного транспорта на НЛМК создали удобную инфраструктуру — современными велопарковками в виде стальных пружин оборудованы все подразделения комбината. Система велопаркинга объединяет более 20 локаций комбината.
Ежегодно велосезон на НЛМК начинается весной и заканчивается в середине осени. В 2025 году спецпропуска на комбинате будут действовать до 15 октября, но при благоприятной погоде сезон экологичного транспорта продлят.
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