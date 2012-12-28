Житель Плеханово носился по селу пьяным на квадроцикле

Жители села жаловались на водителей мототранспорта рассекающих по селу не соблюдая правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции установили скрытое наблюдение.

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В социальных сетях жители Плеханово неоднократно писали, что по селу часто ездят водители мототехники не соблюдая правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции установили скрытую видеофиксацию в селе.Во время наблюдения был замечен мужчина на квадроцикле, пренебрегающий правилами дорожного движения. Его задержали. Оказалось 50-летний гонщик пьян не имеет водительских прав. Медосвидетельствование проходить он отказался.«На водителя составили административные материалы за нетрезвое вождение, езду без мотошлема на незарегистрированном в установленном порядке транспорте», — сообщила Госавтоинспекции Липецкой области.