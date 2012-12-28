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Происшествия
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сегодня, 16:37
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Житель Плеханово носился по селу пьяным на квадроцикле
Жители села жаловались на водителей мототранспорта рассекающих по селу не соблюдая правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции установили скрытое наблюдение.
Во время наблюдения был замечен мужчина на квадроцикле, пренебрегающий правилами дорожного движения. Его задержали. Оказалось 50-летний гонщик пьян не имеет водительских прав. Медосвидетельствование проходить он отказался.
«На водителя составили административные материалы за нетрезвое вождение, езду без мотошлема на незарегистрированном в установленном порядке транспорте», — сообщила Госавтоинспекции Липецкой области.
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