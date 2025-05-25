Сборная России по футболу выиграла турнир под Липецком

Праздник прошёл в честь открытия обновлённого стадиона в Добринке.

За сборную выступали известные в прошлом футболисты: экс-спартаковцы 7-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и 3-кратный обладатель Кубка России Дмитрий Хлестов, 3-кратные чемпионы страны Юрий Ковтун и Константин Головской, 2-кратный чемпион СССР и чемпион России Валерий Шмаров, победитель последних чемпионата и Кубка СССР 1991 г. в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов.















Игроки сборной России в футболках с полосками на рукавах. В верхнем ряду третий слева Ковтун, пятый - Хлестов. В нижнем ряду третий слева - Шмаров

Остальные игроки сборной были не столь известны, но именно эта команда стала первой среди шести участников турнира. Второе место заняли хозяева – «Альтаир» из Добринки, третье – ветераны «Металлурга», которых с капитанской повязкой выводил на поле недавно отпраздновавший 72-летие легендарный «Бригадир» (прозвище от болельщиков 1980-х, прим.) Олег Лизнёв.















Лизнёва, конечно, отметили особым призом

Далее места в турнирной таблице заняли воронежский «Факел», тамбовский «Спартак» и «Рязань».









Помимо футбола «звездные» гости провели автограф и фотоссессию для многочисленных гостей соревнований.









Раздавать автографы гостям пришлось очень долго

Футбольный турнир стал главной частью масштабного спортивного праздника, мероприятия которого проходили и на новых площадках для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис.









Сборная России по футболу выиграла турнир на Кубок главы администрации Добринского района среди ветеранов старше 50 лет. Соревнования были посвящены торжественному открытию после реконструкции стадиона «Колос» в Добринке.Реконструкция «Колоса» началась в прошлом году. Здесь обновили футбольное поле, беговые дорожки. С западной стороны поля расположены три группы трибун – на 250, 160 и 90 мест.