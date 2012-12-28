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Липчан предупреждают: мошенники стали работать по принципу «единого окна»
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36 минут назад

Липчан предупреждают: мошенники стали работать по принципу «единого окна»

Но переключение человека между различными ведомствами во время одного звонка невозможно. А Банк России вообще не работает с физлицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. 

Мошенники стали чаще использовать принцип «единого окна» для обмана людей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, во время телефонного разговора аферисты якобы переключают потенциальную жертву между сотрудниками разных ведомств и таким образом пытаются украсть чужие деньги.

«Сначала звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он сообщает, что преступники якобы пытаются похитить деньги с банковского счета этого человека. Идет операция по задержанию аферистов. После чего человека переключают на якобы специалиста Банка России. Псевдосотрудник Центробанка сообщает, как перевести свои накопления на якобы безопасный счет. Мошенники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Соцфонда, службы поддержки Госуслуг или других структур. Если следовать инструкциям от аферистов – потеря денег гарантирована», – сообщают в Банке России.

«Безопасных» счетов не существует. А Банк России вообще не работает с физлицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. А настоящие работники государственных ведомств никогда не просят людей совершать денежные операции по своим картам.

Если во время телефонного разговора вам предлагают последовательно пообщаться с «сотрудниками» разных госструктур – с вами связались мошенники. Переключение человека между различными ведомствами во время одного звонка невозможно. Не сообщайте аферистам свои финансовые данные и срочно кладите трубку, рекомендуют эксперты.
мошенничество
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