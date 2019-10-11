Происшествия
19 минут назад
С ЧП в школе разбирается полиция
Правоохранители должны вычислить хулигана.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция ведет проверку по факту ЧП в школе №1 села Измалково. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:40. Неизвестный распылил, предположительно, перцовый баллончик. Администрация школы провела эвакуацию учеников и персонала. Сейчас помещения проветривают.
Во время ЧП никто не пострадал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение — правонарушение будет квалифицировано в соответствии с действующим законодательством.
Во время ЧП никто не пострадал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение — правонарушение будет квалифицировано в соответствии с действующим законодательством.
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