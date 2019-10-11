Происшествия

19 минут назад

С ЧП в школе разбирается полиция

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#перцовый баллончик #школа. ЧП
С ЧП в школе разбирается полиция

Правоохранители должны вычислить хулигана.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция ведет проверку по факту ЧП в школе №1 села Измалково. Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:40. Неизвестный распылил, предположительно, перцовый баллончик. Администрация школы провела эвакуацию учеников и персонала. Сейчас помещения проветривают.

Во время ЧП никто не пострадал. По итогам проверки будет принято процессуальное решение — правонарушение будет квалифицировано в соответствии с действующим законодательством.
2 612
#перцовый баллончик #школа. ЧП

Комментарии (2)

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3 минуты назад
Начало гражданской войны .
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6 минут назад
Терроризм
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