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Общество
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сегодня, 14:35
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Из-за заваленной мусором квартиры жильцы дома на Космонавтов четыре дня без воды
Работники управляющей компании просто отключили «стояк».
По словам одной из жительниц дома, какая-то бабушка приносит в квартиру мусор, закрывает ее и уходит. Найти владельцев не могут уже несколько дней. Жители дома звонят в диспетчерскую управляющей компании ЖЭУ №4, но никто не приезжает.
В ремонтном участке ЖЭУ №4 GOROD48 сообщили, что с заявкой об отсутствии воды в доме №41/1 по улице Космонавтов никто не обращался.
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