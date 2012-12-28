Из-за заваленной мусором квартиры жильцы дома на Космонавтов четыре дня без воды

Работники управляющей компании просто отключили «стояк».

Жители дома №41/1 по улице Космонавтов с 23 мая обходятся без воды. По их словам, вквартире на втором этаже прорвало трубу и вода начала затапливать коммерческое помещение на первом этаже. Сотрудники управляющей компании не смогли попасть в квартиру, где лопнула труба, из-за того, что собственники превратили ее в склад мусора. Работники УК просто перекрыли воду в подъезде и уехали.По словам одной из жительниц дома, какая-то бабушка приносит в квартиру мусор, закрывает ее и уходит. Найти владельцев не могут уже несколько дней. Жители дома звонят в диспетчерскую управляющей компании ЖЭУ №4, но никто не приезжает.В ремонтном участке ЖЭУ №4 GOROD48 сообщили, что с заявкой об отсутствии воды в доме №41/1 по улице Космонавтов никто не обращался.