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1512
сегодня, 14:35
6

Из-за заваленной мусором квартиры жильцы дома на Космонавтов четыре дня без воды

Работники управляющей компании просто отключили «стояк».

Жители дома №41/1 по улице Космонавтов с 23 мая обходятся без воды. По их словам, вквартире на втором этаже прорвало трубу и вода начала затапливать коммерческое помещение на первом этаже. Сотрудники управляющей компании не смогли попасть в квартиру, где лопнула труба, из-за того, что собственники превратили ее в склад мусора. Работники УК просто перекрыли воду в подъезде и уехали.

По словам одной из жительниц дома, какая-то бабушка приносит в квартиру мусор, закрывает ее и уходит. Найти владельцев не могут уже несколько дней. Жители дома звонят в диспетчерскую управляющей компании ЖЭУ №4, но никто не приезжает.

В ремонтном участке ЖЭУ №4 GOROD48 сообщили, что с заявкой об отсутствии воды в доме №41/1 по улице Космонавтов никто не обращался.
порыв водопровода
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Комментарии (6)

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Сначала новые
ГОСТЬ53
37 минут назад
Бабушка больная, ясно. Это конечно ужасно. Старость не радость. Надо все выкидывать. ничего лишнего не хранить и не собирать. легче дышать.
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Лиза
38 минут назад
Представляю, каково соседям живётся...
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Ель Сибирская
41 минуту назад
Такие соседи как бабка - беда дому... И тараканы и крысы и вонь. У нас тоже есть такая.
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Без
46 минут назад
разрешения с умасошедшей бабки никто не может войти в квартиру ! Таковы нынешние законы А зачем УК нарушать закон ? Хотя закон абсурдный ! В СССР бабке нашли бы жилье ,где бы она таскала мусор ,сколько бы ей хотелось !
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Мистер очевидность
сегодня, 14:42
В суд жильцы подавайте на управляшку, правда на вашей стороне, это превышение полномочий...
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Соседка
сегодня, 14:40
Маразм и синдром Плюшкина-термоядерная смесь!
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