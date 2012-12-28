На НЛМК открыли сразу три здравпункта после реновации

На Новолипецком металлургическом комбинате после капитального ремонта открыли сразу три здравпункта – в основном механосборочном цехе, машиностроительном управлении и управлении железнодорожного транспорта. Предсменные осмотры здесь проходят больше 1000 сотрудников.

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В здравпунктах заменили коммуникации, системы вентиляции, обновили входные группы, закупили медицинскую мебель. В каждом появился отдельный процедурный кабинет и дополнительные медицинские терминалы, которые помогли ускорить ежедневные предсменные осмотры.— Это настоящий подарок и для металлургов, и для нас, медиков. Здесь комфортные условия для медицинского обслуживания — новое оборудование, мебель, ремонт как в лучших клиниках. Все кабинеты полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, — рассказал заведующий здравпунктом основного механосборочного цеха НЛМК Геннадий Селезнев.Цеховые здравпункты – первое и важнейшее звено корпоративной медицины НЛМК. Ежедневно их посещают тысячи сотрудников комбината. Здесь проходят предсменные осмотры, вакцинацию, получают медицинскую помощь и направление к докторам Центра здоровья НЛМК.— На комбинате не только новое оборудование, но и новые условия труда для сотрудников. Сейчас активно обновляются и рабочие места, и социальные объекты. Здравпункты - один из примеров, — рассказал и.о. начальника отдела перспективного развития машиностроительного управления НЛМК Юрий Рыжих.Комплексная программа реновации цеховых здравпунктов на НЛМК стартовала два года назад, за это время их обновили уже пять. В этом году начнется ремонт еще трех – в конверторном цехе №2, доменном цехе №1 и на коксохимическом производстве. К 2028 году на комбинате планируют отремонтировать все 18 здравпунктов.