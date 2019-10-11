Напротив Петровского рынка появится торговый центр

Для строительства здания выделили земельный участок.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по итогам публичных слушаний, посвященных межеванию квартала между улицами Неделина и Скороходова. Это участок земли напротив Петровского рынка, где сейчас ведется строительство жилищного комплекса «Солнечный».В планах строителей не только завершить строительство многоэтажек в «Солнечном», но и дополнить район зданиями социального назначения. Так, внутри квартала, между новыми высотками №19,21 и 25 по улице Скороходова, хотят построить детский сад. Двухэтажное здание рассчитано на 60 детей. Ближе к улице Неделина, по адресу Скороходова,4г, хинкальную реконструируют под магазин-кафе. Пожалуй, самый заметный проект строителей - «здание социального и коммунально-бытового назначения с объектами торговли и общественного питания». Этот торговый центр расположится вдоль улицы Неделина, напротив Петровского рынка. Сейчас на участке — пустырь. Исходя из планов, торговый центр будет многоуровневым, высотой от 2 до 5 этажей. Его площадь составит 4 000 квадратных метров. Иные детали проекта на этом этапе не раскрываются.В первую очередь планируют заняться реконструкцией хинкальной и строительством детского сада. После возведения всех объектов и прокладки внутридворовых проездов в квартале проведут масштабное благоустройство. Часть пешеходных дорожек вымостят плиткой, в ЖК появятся благоустроенные площадки для отдыха детей и взрослых, проведут озеленение.Проект межевания квартала принят без замечаний.