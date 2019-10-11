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Напротив Петровского рынка появится торговый центр

25 1759
#строительство #торговый центр #публичные слушания
Напротив Петровского рынка появится торговый центр

Для строительства здания выделили земельный участок.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по итогам публичных слушаний, посвященных межеванию квартала между улицами Неделина и Скороходова. Это участок земли напротив Петровского рынка, где сейчас ведется строительство жилищного комплекса «Солнечный».

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В планах строителей не только завершить строительство многоэтажек в «Солнечном», но и дополнить район зданиями социального назначения. Так, внутри квартала, между новыми высотками №19,21 и 25 по улице Скороходова, хотят построить детский сад. Двухэтажное здание рассчитано на 60 детей. Ближе к улице Неделина, по адресу Скороходова,4г, хинкальную реконструируют под магазин-кафе. Пожалуй, самый заметный проект строителей - «здание социального и коммунально-бытового назначения с объектами торговли и общественного питания». Этот торговый центр расположится вдоль улицы Неделина, напротив Петровского рынка. Сейчас на участке — пустырь. Исходя из планов, торговый центр будет многоуровневым, высотой от 2 до 5 этажей. Его площадь составит 4 000 квадратных метров. Иные детали проекта на этом этапе не раскрываются.

В первую очередь планируют заняться реконструкцией хинкальной и строительством детского сада. После возведения всех объектов и прокладки внутридворовых проездов в квартале проведут масштабное благоустройство. Часть пешеходных дорожек вымостят плиткой, в ЖК появятся благоустроенные площадки для отдыха детей и взрослых, проведут озеленение.

Проект межевания квартала принят без замечаний.
25 1759
#строительство #торговый центр #публичные слушания

Комментарии (25)

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Местный житель

42 секунды назад
Уже пол города застроили торговыми центрами. Там же L-СИТИ есть.. ТЦ как грибы растут,только зп не хватает туда ходить. ...
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Интересно

52 секунды назад
кто заказчик этого ТЦ? Л-сити, я так понял, чурбанчикам принадлежит, если охранники чурбаны. Руководство л-сити конечно идиоты. Охранники это по сути лицо ТЦ, а они там исключительно одних чурбанов поставили в охрану. Подходит к тебе такой охранник и делает замечание или за руку берёт, конфликт обеспечен
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Вася

14 минут назад
игорь, какие тебе ещё фабрики нужны? Липчане дохнут от онкологии, как мухи этот этих фабрик. В Липецке пора вообще запретить строить заводы, экология до того плоха, что дальше некуда. Глаза разуй, все ТЦ переполнены
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гость

18 минут назад
игорь, КАКИЕ НАДО ФАБРИКИ СТРОИТЬ ? Назови 10 фабрик , какие надо построить !
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игорь

20 минут назад
Нет бы строить фабрики создавая рабочие места.Одни полупустые торговые центры.Все китайское продаем друг другу.У народа денег уже нет чтобы ходить в торговые центры.
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Зоркий

24 минуты назад
В 100-200м там стоят пустые Лсити, Юбилейный, Метро и ещё какая-то шняга. Наверняка там не хватает ещё пары-тройки ТЦ
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гость

28 минут назад
Липчанка, ОБЕЩАТЬ не ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ ! ;-)
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весёлый

33 минуты назад
Одни торгаши,продаём другу другу
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Федот

35 минут назад
гость, и что это за козлы которых ты перечислил? не все же как ты всякую шалупонь в городе знают, обозначь что бы понятно было.
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Липчанка

38 минут назад
Отличная новость!!! ЕщеЛиповку обустроить..... Сделать прям прямой выход на пл. Революцию..... Класс. Спасибо вам
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