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Спорт
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36 минут назад
Новые «звездочки» танцевального спорта почувствовали вкус победы
Престижные соревнования завершились в спортзале технического университета.
Настоящим украшением соревнований стало выступление среди юниоров липецкой пары, в котором Мария Гога танцевала с Дмитрием Поповым. Липчане стали победителями в латиноамериканской программе, зажигательнее всех исполнив три танца.
В европейской программе Гога и Попов добрались до решающей стадии, получив диплом финалистов конкурса.
Подготовил пару восходящих «звездочек» танцев Дмитрий Бредихин.
Результаты липецких соревнований официально подтверждены Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) и влияют на рейтинг спортсменов.
Фото из архива участников соревнований
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