Новые «звездочки» танцевального спорта почувствовали вкус победы

Престижные соревнования завершились в спортзале технического университета.

Подготовил пару восходящих «звездочек» танцев Дмитрий Бредихин.









Результаты липецких соревнований официально подтверждены Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) и влияют на рейтинг спортсменов.







Фото из архива участников соревнований

В спортивном зале ЛГТУ прошёл традиционный Кубок МИКСТА по танцевальному спорту. На этот раз на паркет вышла 191 пара из Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.Настоящим украшением соревнований стало выступление среди юниоров липецкой пары, в котором Мария Гога танцевала с Дмитрием Поповым. Липчане стали победителями в латиноамериканской программе, зажигательнее всех исполнив три танца.В европейской программе Гога и Попов добрались до решающей стадии, получив диплом финалистов конкурса.