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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об уовльнении

Всё самое главное про наступивший день.

Тепло и сухо

Столбик термометра днём поднимется до 26-28 градусов, осадки не предвидятся.

IMGP339312.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 6, 5;
- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Ибаррури, 2а, 2б, 4а;
- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;
- ул. Ковалева, 109, 109а, 109б, 99б, 119а, 119б, 119в, 119г, 119д, 119е, 111 стр. 1, 105а, 113, 115, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7,115/8, 115а, 115а/1, 115в, 117, 117в, 125, 125б, 127а;
- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27;
- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;
- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;
- ул. Ленина, 11, 13, 15;
- ул. Ленинградская, 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10;
- пер. 1-й Театральный, 1а.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат несколько улиц и домов:

- ул. Асфальтная;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Владивостокская;
- ул. В. Терешковой, 32, 41, 42;
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Краснодарская;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Пензенская;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, д. 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, д. 2, 26;
- ул. Циолковского;
- ул. Южная;
- ул. Юных Натуралистов, 18а, 18б;

- пос. Новая жизнь.

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Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


Мост закрыли на ремонт

Минувшей ночью была частично перекрыта улица Октябрьская в связи с началом реконструкции самого маленького в городе – 15-метрового моста.

Теперь на участках улицы Октябрьской - от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицы Литаврина - станет двусторонним. Это необходимо для обеспечения объезда закрытой зоны. Рекомендуемая схема объезда опубликована на официальном сайте администрации города.

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Завершение реконструкции моста запланировано на конец ноября.

Отчётный концерт

Конец учебного года – пора отчётных концертов. Сегодня в 17:00 в Доме детского творчества «Городской» (ул. Семашко, 9а) состоится отчетный концерт молодых вокалистов русской песни из знаменитого ансамбля «Журавушка» (6+).

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Выпускной

В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 начнётся выпускной вечер (6+).

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Молодые музыканты на концерте покажут всё, чем научились за годы в школе – игре на различных инструментах, вокалу и т.д.

«Книжное похмелье»

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на очередное заседание клуба «Книжное похмелье». Сегодня будут обсуждать сборник рассказов аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — «Сад расходящихся тропок» (16+).

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Писатель знаменит своими философскими размышлениями и уверительными сюжетами, которыми сегодня можно поделиться друг с другом. Вход свободный.

Доверие

84 % липецких начальников заявили SuperJob, что доверяют своим подчинённым. А вот среди самих подчинённых процент доверия ниже: непосредственному руководителю верят 74%.
Безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам.

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«Я устал, я ухожу»

67% липчан периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

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11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 8% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 17% — раз в месяц.

Любопытно, что чаще всего уволиться хотят те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, в этой категории таких 73%.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!

Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
48.
12 минут назад
За 100 000 и больше надо пахать по 16 часов и без выходных . А когда тратить деньги ?
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Липа
23 минуты назад
Проверьте лтз. Люди одних специальностей уходят, и других заставляют, без образования, идти на их место
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Р
40 минут назад
Население коренные вымирает, инфляция, война без конца и края, завоз мигрантов тысячами. Результат работы кого то
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26-й
26 минут назад
От таких, один негатив с утра!!! Мы проснулись, мы живы, крыша над головой есть, ярко светит солнце - о чем можно еще мечтать!!!)
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НКВД
26 минут назад
Если ты ещё живое, значит ты не коренное. Так что утухни.
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