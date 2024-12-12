Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об уовльнении

Всё самое главное про наступивший день.

Столбик термометра днём поднимется до 26-28 градусов, осадки не предвидятся.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:





- пер. 1-й Театральный, 1а.









Отключение света





С 9:00 до 17:00 обесточат несколько улиц и домов:













Теперь на участках улицы Октябрьской - от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицы Литаврина - станет двусторонним. Это необходимо для обеспечения объезда закрытой зоны. Рекомендуемая схема объезда опубликована на официальном сайте администрации города.













Конец учебного года – пора отчётных концертов. Сегодня в 17:00 в Доме детского творчества «Городской» (ул. Семашко, 9а) состоится отчетный концерт молодых вокалистов русской песни из знаменитого ансамбля «Журавушка» (6+).









В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 начнётся выпускной вечер (6+).









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на очередное заседание клуба «Книжное похмелье». Сегодня будут обсуждать сборник рассказов аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — «Сад расходящихся тропок» (16+).









Безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам.









67% липчан периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.









- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 6, 5;- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;- ул. Жуковского, 4;- ул. Ибаррури, 2а, 2б, 4а;- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;- ул. Ковалева, 109, 109а, 109б, 99б, 119а, 119б, 119в, 119г, 119д, 119е, 111 стр. 1, 105а, 113, 115, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7,115/8, 115а, 115а/1, 115в, 117, 117в, 125, 125б, 127а;- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27;- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;- ул. Ленина, 11, 13, 15;- ул. Ленинградская, 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10;- ул. Асфальтная;- ул. Байкальская, 29;- ул. Владимирская, 44;- ул. Владивостокская;- ул. В. Терешковой, 32, 41, 42;- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- ул. Краснодарская;- ул. Майская, 18, 21;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;- ул. Пензенская;- ул. Пришкольная;- ул. Речная, 20;- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, д. 24а, 31, 44;- ул. Уступная, д. 2, 26;- ул. Циолковского;- ул. Южная;- ул. Юных Натуралистов, 18а, 18б;- пос. Новая жизнь.Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Минувшей ночью была частично перекрыта улица Октябрьская в связи с началом реконструкции самого маленького в городе – 15-метрового моста.Завершение реконструкции моста запланировано на конец ноября.Молодые музыканты на концерте покажут всё, чем научились за годы в школе – игре на различных инструментах, вокалу и т.д.Писатель знаменит своими философскими размышлениями и уверительными сюжетами, которыми сегодня можно поделиться друг с другом. Вход свободный.84 % липецких начальников заявили SuperJob, что доверяют своим подчинённым. А вот среди самих подчинённых процент доверия ниже: непосредственному руководителю верят 74%.11% горожан признались, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 8% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 17% — раз в месяц.Любопытно, что чаще всего уволиться хотят те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, в этой категории таких 73%.